Wrócił temat Roberta Lewandowskiego i Złotej Piłki. Zbigniew Boniek stanowczo

O godzinie 21:00 w paryskim Theatre du Chatelet rozpocznie się gala Złotej Piłki za sezon 2023/24. W przypadku tego plebiscytu zazwyczaj media już kilka tygodni wcześniej informują, kto sięgnął po główne nagrody, nie ma raczej miejsca na niespodzianki i niepewność przed uroczystością. Teraz zwycięzcami mają być Aitana Bonmati oraz Vinicius Junior. Poprzednio w barwach Realu Madryt po to wyróżnienie sięgał Karim Benzema (kampania 2021/22). Rok temu wygrał Lionel Messi, który dzięki wygranemu mistrzostwu świata wyprzedził triumfatora Ligi Mistrzów Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

Robert Lewandowski nie znalazł się nawet w trzydziestce nominowanych. Trudno się temu dziwić, Barcelona nie sięgnęła po żadne trofeum, a gra Polaka w tamtym momencie pozostawiała jeszcze sporo do życzenia, nawet jeśli miał dość przyzwoite statystyki (26 goli w sezonie, w tym 19 w LaLiga). Teraz snajper "Dumy Katalonii" pod wodzą Hansiego Flicka odżył. Po 14 spotkaniach ma na koncie aż 17 trafień. W mediach zaczyna się dyskusja, czy może mieć szansę nawet na triumf w plebiscycie "France Football".

- Jestem trochę piłkarskim romantykiem i wyobrażam sobie, że Lewandowski jeszcze na koniec kariery wchodzi do wyścigu o Złotą Piłkę. Dlaczego nie? Gdyby udało mu się zgarnąć tytuł króla strzelców LaLiga, wygrać Champions, strzelając w niej sporo goli, to dałby wielkie argumenty. Pamiętajmy, jak został skrzywdzony w 2020 roku (France Football odwołało tamtą edycję plebiscytu, a Polak po triumfie w LM byłby faworytem - red.). To oczywiście wybieganie w przyszłość, ale zespół Flicka i sam Lewandowski dają powody, byśmy sobie mogli trochę podywagować - mówił ostatnio Interii Sebastian Chabiniak, komentator Eleven Sports, który relacjonował z Estadio Santiago Bernabeu sobotnie El Clasico.