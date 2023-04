Wrócił temat Lewandowskiego po klęsce Bayernu. "Idzie śladami Polaka"

Do momentu zwolnienia Juliana Nagelsmanna zespół był w grze o trzy trofea, a za kadencji Thomasa Tuchela odpadł z Freiburgiem w Pucharze Niemiec i z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Decyzja Olivera Kahna i Hasana Salihamidzicia o zmianie trenera nie pomogła drużynie, a wręcz jej zaszkodziła. Ciągle wraca temat "Lewego", który został zastąpiony tylko w jednym aspekcie.

Kimmich następcą Roberta Lewandowskiego w wykonywaniu karnych

Joshua Kimmich przyznał dziennikarzom w strefie mieszanej po rewanżowym starciu z "The Citizens", że przejął na stałe wykonywanie rzutów karnych. Po odejściu polskiego napastnika do "jedenastek" podchodzili Sadio Mane (dwukrotnie), Serge Gnabry i wspomniany Choupo-Moting. Senegalczyk i Kameruńczyk pomylili się po razie, co oznacza, że monachijczycy wykorzystali jedynie dwa z czterech karnych.