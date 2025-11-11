Podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski Robert Lewandowski powiedział wprost, że w tym momencie nie odpowiedziałby klubowi, jeśli ten chciałby podpisać nową umowę z polskim napastnikiem.

- Tu nie chodzi o ruch klubu. Przede wszystkim ja sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja będę chciał robić. W tym momencie nie znam takiej odpowiedzi - mówił Polak.

Hiszpanie nie mogli przejść obojętnie obok tych słów Lewandowskiego

Wszystko wskazuje na to, że decyzja ws. przyszłości Polaka w Barcelonie zapadnie dopiero wiosną lub latem 2026 roku. Robert Lewandowski ma już bowiem 37 lat, więc wszystko będzie zależeć od tego, jaką formą będzie dysponował pod koniec sezonu.

"Lewandowski w Polsce mówi, że nie spieszy mu się z przedłużeniem kontraktu" - brzmi tytuł artykułu Gabriela Sansa w "Mundo Deportivo".

- Po powrocie do reprezentacji Polski Jana Urbana Robert Lewandowski ponownie odniósł się do swojej przyszłości w Barçy. Napastnik zapewnił, że nie podjął jeszcze decyzji. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku, a plotki o jego odejściu nasiliły się - tłumaczy Sans.

- Godziny po strzeleniu hat-tricka przeciwko Celcie na Balaídos, wykorzystał pobyt w reprezentacji narodowej, aby zapewnić, że wszystko jest jeszcze otwarte - dodał dziennikarz "Mundo Deportivo".

Jak widać, w Barcelonie wciąż przewijają się hipotezy, że Robert Lewandowski po tym sezonie może odejść z FC Barcelona.

Gabriel Sans zwrócił uwagę na to, że w ostatnim czasie pojawiły się pogłoski na temat tego, że Robert Lewandowski prawdopodobnie opuści "Dumę Katalonii". Polak zapewnił jednak, że żadna decyzja w tym temacie jeszcze nie zapadła.

Robert Lewandowski ma już 37 lat, ale swoim występem z Celtą Vigo na Balaidos udowodnił, że wciąż potrafi rozegrać mecz na najwyższym światowym poziomie.

Jeśli "Lewy" utrzyma tę formę, można spodziewać się tego, że FC Barcelona będzie coraz bliżej podjęcia decyzji o zaproponowaniu mu nowej umowy.

Jeśli Lewandowski ostatecznie podpisze kolejny kontrakt z Barceloną, zostałby w klubie do 2027 roku - dokładnie wtedy z "Dumą Katalonii" pożegnać się ma również Wojciech Szczęsny.

Robert Lewandowski w FC Barcelona MIGUEL RIOPA East News

Robert Lewandowski William Volcov AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP