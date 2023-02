Wraca ważny piłkarz Barcelony. "Lewandowski w nadzwyczajnej formie"

Barcelona jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy, ale w tygodniu w Lidze Europy zanotowała bolesne straty . Nie dość że tylko zremisowała z Manchesterem United 2-2 i przed rewanżem na wyjeździe nie będzie faworytem, to straciła też bardzo ważnego zawodnika - Pedriego . To siła napędowa drużyny i najdroższy obecnie piłkarz.

Robert Lewandowski był w nadzwyczajnej formie

A ma w tym pomóc powrót kapitana Sergio Busquetsa. Z powodu kontuzji opuścił co prawda tylko dwa mecze, ale trener Barcelony bardzo się cieszy. - Jego brak jest zawsze widoczny. Ma mentalność i umiejętności do zwyciężania. Rzadko w środku boiska niecelnie podaje, co pomaga nam budować akcje. Jego powrót to świetna wiadomość - podkreśla Xavi.