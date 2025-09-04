Wraca Robert Lewandowski. Przed nim wielkie wyzwanie, jest w stanie to zrobić

Robert Lewandowski to absolutny rekordzista reprezentacji Polski zarówno pod kątem rozegranych spotkań, jak i strzelonych bramek. Na koncie ma już 158 meczów i 85 goli, ale wiele wskazuje, że jego licznik zatrzymał się tylko na chwilę.

Napastnik Barcelony zdecydował się wrócić do kadry po tym, jak zawiesił grę z powodu konfliktu z poprzednim selekcjonerem Michałem Probierzem. Na razie współpraca z Janem Urbanem układa się znacznie lepiej i Lewandowski znalazł się w kadrze na dzisiejsze spotkanie z Holandią.

Ten mecz ma duże znaczenie w kontekście walki o awans do przyszłorocznych finałów mistrzostw świata. Po porażce w Finlandii Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji i muszą wszędzie szukać punktów.

Najbliższe spotkania są także ważne dla Lewandowskiego pod kątem indywidualnych osiągnięć. Napastnik reprezentacji Polski cały czas bowiem pnie się w klasyfikacji strzelców wszech czasów reprezentacji narodowych.

Trzeci i siódme miejsce Lewandowskiego w klasyfikacji wszech czasów

W europejskim zestawieniu Polak niedawno wyprzedził legendarnego Węgra Ferenca Puskasa i wskoczył na trzecie miejsce. Teraz Lewandowski może już zerkać w stronę drugiej pozycji, którą zajmuje Romelu Lukaku. Belg ma obecnie 89 bramek, czyli o cztery więcej od Polaka. Poza zasięgiem Lewandowskiego jest jednak lider - Cristiano Ronaldo, który ma aż 138 trafień.

Z kolei w zestawieniu światowym Lewandowski jest siódmy, wraz z Alim Mabkhoutu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przed nimi znajduje się Lukaku, a w zasięgu Polaka na pewno jest miejsce tuż za podium, które zajmuje Sunil Chhetri z Indii (95 goli). Trzeci jest Irańczyk Ali Daei (95), drugi Argentyńczyk Lionel Messi (112), a pierwszy Cristiano Ronaldo.

PJ

Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Włochy z ćwierćfinału MŚ siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski - napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News

Robert Lewandowski LUKASZ KALINOWSKI East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News