FC Barcelona przegrała w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z PSG aż 1:4 do i pożegnała się z dalszą rywalizacją. Nie był to szczególnie udany wieczór dla Roberta Lewandowskiego, którego część fanów obwiniała o zmarnowaną szansę w samej końcówce spotkania w stolicy Katalonii. Polak sam zresztą nie ukrywał, że było to dla niego bolesne, o czym możemy przekonać się w nocnym wpisie w mediach społecznościowych.