FC Barcelona wprawdzie pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Mistrzów rozgrywała na wyjeździe, ale i tak była zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia z AS Monaco . Podopieczni Hansiego Flicka przystąpili bowiem do starcia jako lider La Liga - "Duma Katalonii" wygrała wszystkie pięć dotychczasowych spotkań , strzelając po drodze aż 17 bramek, a tracąc cztery.

Wprawdzie jeszcze w pierwszej połowie trafieniem odpowiedział Lamine Yamal , ale to był szczyt ofensywnych możliwości Barcelony w czwartkowy wieczór. Piłkarze Monaco przeważali, kreowali sytuacje i w drugiej połowie zostali nagrodzeni - w 71. minucie do siatki rywala trafił George Ilenikhena, ustalając wynik na 2:1. Dziewięć minut później boisko opuścił Robert Lewandowski .

FC Barcelona przegrywa, trener Hansi Flick tłumaczy

Podczas pomeczowej konferencji prasowej do przebiegu spotkania odniósł się Hansi Flick, który zauważył, że czerwona kartka już na początku spotkania zmusiła Barcelonę do zmiany planu na ten mecz. "Takie rzeczy się zdarzają i musimy je zaakceptować, ale jesteśmy wystarczająco silni, aby odbić się w Lidze Mistrzów. To pewne" - zadeklarował cytowany przez barcacentre w serwisie X.