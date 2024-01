Przed kilkoma dniami Anna Lewandowska raz jeszcze potwierdziła , że rusza z nowym biznesem. "Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą. Taniec szybko stał się moją nową pasją. Dla mnie to przede wszystkim sposób na relaks i uwolnienie emocji" - przypomniano jej wypowiedź dla "Mundo Deportivo".