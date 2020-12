W sobotni poranek serwis Businessinsider.com.pl opublikował kolejny zapis rozmów Roberta Lewandowskiego z Cezarym Kucharskim. - Robert, nie jesteśmy teraz kumplami, tylko jesteśmy przeciwnikami - powiedział według stenogramu były przedstawiciel kapitana reprezentacji Polski.

W czwartek Robert Lewandowski odebrał najbardziej prestiżowe trofeum indywidualne w swojej karierze, sięgając po tytuł Piłkarza Roku FIFA. Na wielki triumf snajpera Bayernu Monachium zareagował między innymi jego były menedżer Cezary Kucharski , który toczy z nim sądowy spór.

Przypomnijmy - 27 października funkcjonariusze policji zatrzymali Kucharskiego, a Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła mu zarzut dotyczący użycia szantażu. Był to efekt zawiadomienia złożonego przez Lewandowskiego, który doniósł o możliwości popełniania przestępstwa.

Nieco wcześniej - 11 września 2020 roku - Kucharski złożył pozew przeciw Lewandowskiemu, domagając się 39 mln złotych za udziały w spółce RL Management.

- Cezary Kucharski: - "Robert, przestań pier... głupoty", Anna Lewandowska: - "Wywołało to we mnie strach", "Miałam koszmary, nie mogłam spać" - to fragmenty niepublikowanych dotąd zeznań i stenogramów rozmów ze sprawy dotyczącej konfliktu Kucharskiego z Lewandowskich, do których kilka dni temu dotarła Interia.

Kolejny zapis rozmowy "Lewego" z byłym agentem - do której miało dojść 12 września ubiegłego roku - opublikował w sobotę portal Businessinsider.com.pl. Oto najciekawsze fragmenty przytoczonego dialogu (zapis oryginalny):

"Kucharski: Robert, [...] Twoja żona [...] grozi jej odpowiedzialność w Polsce i w Niemczech. [...]

Lewandowski: No dobra, ale to ty się tego boisz czy boisz się o nas, że my będziemy musieli podatek zapłacić, czy co?

Kucharski: Nie. Ja [...] postanowiłem to wszystko wyczyścić i doprowadzić do takiej sytuacji, że ja będę bezpieczny. [...] Gorzelnika (Kamil Gorzelnik, prawnik i przyjaciel Lewandowskiego - red.) rozumieją powagę sytuacji. Nie wiem, czy czytałeś, w przygotowanym porozumieniu [...] dla mnie ta sytuacja jest taka [...] Więc oni przygotowali porozumienie, nie wiem, czy to czytałeś, czy rozumiesz coś z tego, bo to jest skomplikowane. Natomiast rozwiązania są dwa, dwie drogi: albo [...] treść porozumienia, albo [...] idziemy do sądu - tam wszystko musimy pokazać, wytłumaczyć, zrozumieć.

[...]

Lewandowski: Ale poczekaj. Jeśli jest porozumienie, w którym masz zrezygnować z odpowiedzialności za, według ciebie, to co mówisz, nieważne co, tak? To, co dalej jest za problem?