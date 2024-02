Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski mają za sobą dość trudną przeszłość. Tajemnicą poliszynela jest, że obaj piłkarze przez wiele lat nie darzyli się wielką sympatią. Pierwszy z wymienionych zawsze podkreśla, że ich konflikt był "napompowany" przez media, ale nie zaprzecza, że takowy istniał.

Wspomnieni zawodnicy przez wiele lat dzielili ze sobą szatnię reprezentacji Polski i Borussii Dortmund. Znają się więc bardzo dobrze. To właśnie oni są największymi legendami naszej drużyny narodowej wygasającego pokolenia, które osiągnęło historyczny sukces na Euro 2016. W utrzymaniu dobrej relacji przez lata przeszkadzało im jednak ego - a każdy z nich miał je niemałe.

Lewandowski jest narcyzem? Błaszczykowski odpowiada

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim Jakub Błaszczykowski został zapytany przez swojego imiennika o to, czy Robert Lewandowski w przeszłości miewał zachowania narcystyczne.

- Wiesz co... Myślę, że zmierzasz do tego, że Robert, jak są mecze i tak dalej, to lubi pomachać rękami, tak? No myślę, że jest to jakiś tam sposób, który można odbierać dwuznacznie, że z jednej strony chce zmotywować chłopaków, ale, obserwując to z boku, można dojść do wniosku, że może to być trochę dla chłopaków denerwujące - skomentował Błaszczykowski. Wojewódzki od razu odparł, że nie do końca o to mu chodziło.

Jeden z prowadzących podcast w tym momencie postanowił opowiedzieć anegdotę związaną z Robertem Lewandowskim, który w przeszłości zagroził mu, że przestanie się z nim spotykać, jeśli ten jeszcze raz zrobi podobną rzecz. O co chodziło? Wojewódzki wyjaśnia.

Wojewódzki opowiedział anegdotę o Lewandowskim. Piłkarz zagroził dziennikarzowi, że przestanie się z nim spotykać

- Myśmy się poznali wiele lat temu. Mieliśmy takie prywatne spotkanie u mnie w domu parę lat temu. Zrobiliśmy sobie śmieszne zdjęcie w kuchni i ja to zdjęcie wrzuciłem. I ku memu zdziwieniu dostałem od niego SMS-a: "Jeśli będziesz wrzucał zdjęcia po spotkaniach ze mną, to przestaniemy się spotykać". Ja wtedy pomyślałem, cholera, to bardziej ty aspirujesz do mojego świata niż ja do twojego, więc zastanówmy się, kto z takiej dysproporcji będzie bardziej lub mniej zadowolony. Natomiast byłem ciekaw, czy to jest zmiana? Bo parę lat temu, kiedy byłem na ich 30. urodzinach i oni prosili o nierobienie zdjęć, to byłem jednym z nielicznych, który tych zdjęć nie robił, a wszyscy robili i wrzucali na media - opowiedział Kuba Wojewódzki.

Błaszczykowski odpowiedział, że w ciągu ostatnich lat nie miał "super kontaktu" z Robertem Lewandowskim, więc trudno mu dziś ocenić jego charakter. Były piłkarz zauważył jednak, że "Lewy" zmienił postrzeganie ich konfliktu z przeszłości. Założył, że najprawdopodobniej obecny kapitan kadry również doszedł do wniosku, że wówczas ego odgrywało w ich relacjach zbyt dużą rolę.

Jakub Błaszczykowski do dziś nie ma natomiast najlepszych relacji z byłym prezesem PZPN, Zbigniew Bońkiem. To właśnie on miał stać za decyzją o odebraniu piłkarzowi opaski kapitańskiej i przekazaniu jej Robertowi Lewandowskiemu w 2014 roku. "Błaszczu" podkreślił jednak, że nie o samą zmianę kapitana chodzi, lecz o sposób, w jaki go wówczas potraktowano.

