Wojewódzki się nie hamował. Bolesna szpileczka pod adresem Lewandowskiego

Robert Lewandowski od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, wieloletnia gwiazda Bayernu Monachium, a obecnie zawodnik FC Barcelona, ma na koncie imponującą kolekcję trofeów i rekordów. Wielokrotny mistrz Niemiec, zdobywca Ligi Mistrzów, autor setek bramek w europejskich ligach i laureat prestiżowych nagród indywidualnych, przez lata udowadniał, że należy do ścisłej światowej czołówki napastników. Jego konsekwencja, profesjonalizm i skuteczność sprawiły, że stał się nie tylko ikoną futbolu, ale też sportową marką samą w sobie.

Tak wielkie sukcesy na boisku naturalnie przekładają się na równie imponujące zarobki. Kontrakty sponsorskie, lukratywne umowy reklamowe i wysokie pensje klubowe pozwoliły Lewandowskiemu zgromadzić pokaźny majątek. Piłkarz od lat inwestuje swoje pieniądze w różne przedsięwzięcia - od nieruchomości, przez nowoczesne technologie, po dobra luksusowe. W jego garażu nie brakuje drogich samochodów, a ostatnio do listy prestiżowych zakupów dołączył również… jacht. To właśnie ta inwestycja stała się pretekstem do żartu ze strony jednego z najbardziej kąśliwych komentatorów polskiego życia publicznego.

Kuba Wojewódzki publicznie zakpił z Roberta Lewandowskiego

Z nowej zachcianki "Lewego" postanowił zakpić Kuba Wojewódzki. Tym razem showman wziął na celownik Roberta Lewandowskiego, jednak nie odniósł się do jego sportowych osiągnięć, a do głośnego zakupu luksusowego katamaranu. Informacja o jachcie okazała się dla Wojewódzkiego idealną okazją do wbicia piłkarzowi szpili.

Znany w całej Polsce dziennikarz, który od lat prowadzi rubrykę "Mea Pulpa" na łamach tygodnika "Polityka", słynie z bezlitosnego punktowania absurdów show-biznesu i życia publicznego. W jednym z mini felietonów nawiązał do wydatków kapitana kadry, przytaczając konkretne kwoty i porównując piłkarza... do biblijnej postaci.

"Robert Lewandowski zamówił w polskiej stoczni Sunreef Yachts 24-metrowy katamaran za 33 mln zł. Symboliczne. Niejaki Noe też zainwestował w spory statek, jak miał przecieki z góry" - napisał z charakterystycznym dla siebie sarkazmem.

