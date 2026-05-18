Wojewódzki napisał do Lewandowskiego. "Nie jestem wielkim fanem"

Trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary, Puchar Króla - oto tytuły, po jakie z Barceloną sięgnął Robert Lewandowski. W swojej pierwszej kampanii na Półwyspie Iberyjskim nasz rodak zgarnął Trofeo Pichichi, czyli statuetkę dla najlepszego strzelca w La Liga.

Przez lata polski napastnik zachwycał nas swoimi występami w zespołach Xaviego i Hansiego Flicka. Ostatecznie zebrał ich 192, choć obecnie Barcelonie został jeden ligowy mecz z Valencią. Na koncie Lewandowskiego widnieje 119 trafień i 24 asysty.

Tymi słowami Wojewódzki zwrócił się do Lewandowskiego

W niedzielę 37-latek pożegnał się z kibicami w meczu przeciwko Realowi Betis (3:1). Było to jego ostatnie spotkanie rozegrane na Camp Nou. 30 czerwca oficjalnie wygasa jego kontrakt. Lewandowski na na stole m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej czy amerykańskiej MLS.

W ostatnich godzinach mnóstwo kibiców z różnych środowisk podkreśla swój podziw dla Polaka, który zapisał się na kartach historii jednego z największych klubów świata. W nocy z niedzieli na poniedziałek do kapitana reprezentacji Polski zwrócił się Kuba Wojewódzki.

"Lewy. Dobrze wiesz, że nie jestem wielkim fanem piłki nożnej. Ale jestem wielkim fanem spełnionych marzeń. Dobrej Dalszej Drogi" - napisał popularny showman na swoim profilu Instagram, dodając zdjęcie u boku piłkarza sprzed lat.

W przeszłości Robert Lewandowski zawitał do programu Wojewódzkiego w TVN oraz do jego internetowego podcastu "WojewódzkiKędzierski".

- Wiele osób mnie nie zna, większość osób mnie nie zna poza rodziną i gronem najbliższych. Nie jestem osobą, która ma kontakt bezpośredni z dziennikarzami czy osobami nawet z branży sportowej, ponieważ zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że nie dam rady mieć kontaktu ze wszystkimi albo nawet z większością, czy małą ilością osób - opowiadał w 2022 roku Lewandowski w rozmowie z prezenterem.

Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami na Camp Nou.

Kuba Wojewódzki

Robert Lewandowski

