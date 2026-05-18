Wojewódzki napisał do Lewandowskiego. "Nie jestem wielkim fanem"

Michał Chmielewski

Zakończyła się czteroletnia przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. W niedzielę kapitan reprezentacji Polski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou jako zawodnik katalońskiej drużyny. Lada moment najprawdopodobniej zmieni pracodawcę. Do żywej legendy naszej kadry za pośrednictwem mediów społecznościowych zgłosił się Kuba Wojewódzki.

Robert Lewandowski i Kuba Wojewódzki robią selfie; Lewandowski w czerwonej bluzie z logo Paramount.
Robert Lewandowski, Kuba Wojewódzki

Trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary, Puchar Króla - oto tytuły, po jakie z Barceloną sięgnął Robert Lewandowski. W swojej pierwszej kampanii na Półwyspie Iberyjskim nasz rodak zgarnął Trofeo Pichichi, czyli statuetkę dla najlepszego strzelca w La Liga.

Przez lata polski napastnik zachwycał nas swoimi występami w zespołach Xaviego i Hansiego Flicka. Ostatecznie zebrał ich 192, choć obecnie Barcelonie został jeden ligowy mecz z Valencią. Na koncie Lewandowskiego widnieje 119 trafień i 24 asysty.

Tymi słowami Wojewódzki zwrócił się do Lewandowskiego

W niedzielę 37-latek pożegnał się z kibicami w meczu przeciwko Realowi Betis (3:1). Było to jego ostatnie spotkanie rozegrane na Camp Nou. 30 czerwca oficjalnie wygasa jego kontrakt. Lewandowski na na stole m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej czy amerykańskiej MLS.

W ostatnich godzinach mnóstwo kibiców z różnych środowisk podkreśla swój podziw dla Polaka, który zapisał się na kartach historii jednego z największych klubów świata. W nocy z niedzieli na poniedziałek do kapitana reprezentacji Polski zwrócił się Kuba Wojewódzki.

"Lewy. Dobrze wiesz, że nie jestem wielkim fanem piłki nożnej. Ale jestem wielkim fanem spełnionych marzeń. Dobrej Dalszej Drogi" - napisał popularny showman na swoim profilu Instagram, dodając zdjęcie u boku piłkarza sprzed lat.

W przeszłości Robert Lewandowski zawitał do programu Wojewódzkiego w TVN oraz do jego internetowego podcastu "WojewódzkiKędzierski".

- Wiele osób mnie nie zna, większość osób mnie nie zna poza rodziną i gronem najbliższych. Nie jestem osobą, która ma kontakt bezpośredni z dziennikarzami czy osobami nawet z branży sportowej, ponieważ zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że nie dam rady mieć kontaktu ze wszystkimi albo nawet z większością, czy małą ilością osób - opowiadał w 2022 roku Lewandowski w rozmowie z prezenterem.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z opaską kapitańską na ramieniu, skoncentrowany podczas meczu, w tle sędzia w żółtym stroju.
Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami na Camp Nou.
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki
Piłkarz w czarnej koszulce z herbem klubu FC Barcelona i czerwonym logo sponsora na tle niewyraźnej publiczności podczas meczu.
Robert Lewandowski
