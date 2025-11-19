Włosi piszą o Lewandowskim. Nie mają żadnych wątpliwości. "Największe zagrożenie"

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana niestety nie zdołała awansować do mistrzostw świata 2026 bezpośrednio. Można się jedynie zastanawiać, jaka byłaby sytuacja Biało-Czerwonych, gdyby nie kompromitująca porażka z Finlandią w wyjazdowym mecz, w którym nie zagrał Robert Lewandowski.

Na całe szczęście bez większych problemów udało się Polakom zapewnić udział w barażach o udział w mistrzostwach świata. Jeszcze przed wygranym wyjazdowym meczem z Maltą jasne było, że nasza kadra w marcu powalczy o awans. Kwestią do rozstrzygnięcia był koszyk, z którego wyciągnięta zostanie kuleczka z napisem "Poland".

Włosi boją się Lewandowskiego. Oto co napisali o Polakach

Po zakończeniu spotkań z udziałem: Austrii, Danii oraz Szwajcarii jasne stało się, że Biało-Czerwoni będą losowani z drugiego koszyka. To sprawia, że piłkarze Jana Urbana w potencjalnym finale mogą trafić na naprawdę mocne zespoły, przynajmniej na papierze. Mowa przede wszystkim o Włochach.

Ci na łamach swoich mediów rozpisują się o możliwych rywalach i nie zabrakło oczywiście kilku akapitów o Polakach. "Najwyżej ocenianym przeciwnikiem, którego zdecydowanie należy unikać, jest Polska. Drużyna, której kapitanem jest Robert Lewandowski, trzeci najskuteczniejszy strzelec w historii Ligi Mistrzów, i nie tylko" - czytamy w "Eurosport.it".

Trener Jan Urban może liczyć na zawodników o międzynarodowej renomie i doświadczeniu, takich jak Skorupski, Kiwior, Cash, Zieliński, Zalewski, Bednarek, Szymański i Piątek, między innymi. Krótko mówiąc, drużyna, której należy unikać... Są największym zagrożeniem" - dodano.

"Polska zrobiła to, czego od niej oczekiwano: zajęła drugie miejsce, praktycznie ani razu nie stawiając tego pod znakiem zapytania. Niewielki opór stawiły bowiem Finlandia, Malta i Litwa, a różnica poziomów w starciach z Holandią była z kolei zbyt duża - Oranje przeszli kwalifikacje niemal perfekcyjnie" - czytamy w "La Gazetta dello Sport".

Nie dajcie się zwieść wiekowi: gwiazdą reprezentacji Polski jest - i nie mogłoby być inaczej - Robert Lewandowski, który w tym sezonie zdobył już 7 bramek w 12 meczach dla Barcelony. Mowa o napastniku, który aż ośmiokrotnie kończył sezon z dorobkiem co najmniej 40 goli" - dodano, wskazując na gwiazdę naszej kadry.

O tym, czy zagramy z Włochami, przekonamy się w czwartek 20 listopada. Na 13:00 zaplanowano losowanie barażów. Polacy w półfinale mogą zmierzyć się z: Kosowem, Albanią, Irlandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w potencjalnym finale oprócz Włochów czekać mogą: Duńczycy, Ukraina, Irlandia Północna, Macedonia Północna, Rumunia, Szwecja oraz Turcja.

Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport