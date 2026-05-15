Włosi mogą zapomnieć o Lewandowskim. Arabski bonus kończy sprawę

Dariusz Ostafiński

Miało być Chicago Fire, mówiło się o Juventusie czy Milanie, ale szejkowie z Al-Hilal zakasowali konkurencję jednym ruchem. - Jeszcze kilka dni temu myślałem, że Lewy może zechcieć pograć przez dwa lata w dobrym europejskim klubie, ale stawka oferowana przez Arabów jest gigantyczna. To bonus za całą karierę - mówi nam Roman Kołtoń, dając do zrozumienia, że 90 milionów euro za sezon zamyka transferową sagę Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski w Al-Hilal zarobi w jeden sezon więcej niż przez cztery lata w Barcelonie.

Dariusz Ostafiński, Interia: Oferta z Al-Hilal, te 90 milionów euro za sezon, zamyka transferowe rozważania o Lewandowskim?

Roman Kołtoń, komentator Polsatu Sport, twórca kanału Prawda Futbolu: Zamyka. Choć jeszcze kilka dni temu myślałem, że Lewy może zechcieć pograć przez dwa lata w dobrym europejskim klubie, ale stawka oferowana przez Arabów jest gigantyczna. To bonus za całą karierę.

Zarobi więcej niż przez 4 lata w Barcelonie

To jest w zasadzie oferta z gatunku tych nie do odrzucenia.

- W Barcelonie zarobił 80 milionów euro przez cztery lata, a tu będzie miał 90 za jeden sezon grania. Lewandowski w niedawnej umowie z Eleven mówił, że jednak chciałby trochę pożyć bez tej presji, ale wciąż grać. Al-Hilal idealnie wpisuje się w tę wizję, a jeszcze płaci arabski bonus. Tu wszystko się zgadza.

A jak to ewentualne granie w Al-Hilal ma się do reprezentacji Polski?

- W niczym to nie przeszkadza. Robert dalej będzie w reprezentacji i zagra w eliminacjach Euro 2028. Jestem o tym przekonany. Z tego co widzę, śledzę i rozmawiam, to nie przyjedzie w czerwcu na kadrę po to, by się z nią pożegnać. I dobrze, bo dla nas ten zawodnik stanowi olbrzymią wartość. Robert wciąż jest bardzo groźnym napastnikiem. Jak Cristiano Ronaldo.

Przypomina, co działo się, zanim "Lewy" trafił do Barcelony

Tu płynnie wróciliśmy do ligi arabskiej, gdzie gra CR7, a za chwilę pewnie także Lewandowski.

- Ronaldo ma 41 lat i dobrze funkcjonuje w tej lidze. Lewy też sobie poradzi. Warto zwrócić uwagę, że przed przejściem do Barcelony też były różne proroctwa. Pytano, gdzie i po co idzie, a miał przecież 34 lata. A jednak strzelił 119 goli, z czego 82 w La Lidze. Podbił sobie stawkę goli w Lidze Mistrzów, zdobył trzy mistrzostwa kraju, Puchar i Superpuchar. Grał w półfinale i ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wiadomo, że ktoś taki, jak Lewy, to zawsze chce wygrywać, ale w sytuacji, w jakiej była Barcelona, gdy przychodził, to trzeba docenić to, co osiągnął.

Trudno z tym polemizować.

- Dwa ostatnie sezony z trenerem Flickiem to była walka do końca, a Robert dokonywał rzeczy niebywałych i pokazał, że w tym wieku można sobie świetnie radzić w takim klubie, jak Barcelona.

Na tym polegałbym problem z grą w Serie A

Włodzimierz Lubański sugerował nam jednak, że kolejny sezon na takim poziomie mógłby być dla Lewandowskiego ogromnym wyzwaniem, że niekoniecznie by sobie poradził.

- Siłą rzeczy Robert się zestarzał. W lidze Arabii Saudyjskiej na pewno jednak sobie poradzi. Fakt, że w Juventusie czy Milanie to wszystko byłoby o tyle trudne, że to wisiałoby na nim. Do tego doszłaby duża intensywność grania. W Arabii wygląda to inaczej.

Grałby w jednej drużynie z Benzemą.

- Tych gwiazd jest tam więcej, bo ta liga ich potrzebuje. Oni chcą mieć te supergwiazdy, żeby się rozwijać. Jest Ronaldo, Benzema, ale też Anglik Toney, który okazał się rewelacją ligi i strzela tam dużo bramek. Robert mógłby tak samo. Na pewno tam będzie mu łatwiej o gole niż w Serie A.

