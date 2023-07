Wirus zaatakował piłkarzy FC Barcelona. Wiadomo, co z Robertem Lewandowskim

Ekipa FC Barcelona w ramach przygotowań przed kolejnym sezonem Primera Division - w trakcie którego postara się ona o obronę wywalczonego niedawno tytułu mistrza Hiszpanii - wybrała się do Stanów Zjednoczonych, by tam szlifować odpowiednią formę oraz uzupełnić budżet wpływami z biletów z serii hitowych spotkań rozgrywanych na amerykańskiej ziemi.

Najważniejszym z nich będzie oczywiście "El Clasico" - starcie z Realem Madryt zostało zaplanowane dokładnie na 29 lipca, na godz. 22.00 wedle czasu środkowoeuropejskiego. Ponadto na liście "Blaugrany" znalazły się też potyczki z Arsenalem i Milanem, a do niedawna w spisie figurował też mecz z Juventusem . "Figurował" - to słowo klucz.

Mecz FC Barcelona z Juventusem odwołany przez... wirusa. Wiadomo, co ze zdrowiem Lewandowskiego

Jak bowiem informuje Dariusz Faron, dziennikarz portalu WP SportoweFakty, sztab współpracowników " Lewego ", z którym się bezpośrednio skontaktował, twierdzi, iż kapitan polskiej kadry czuje się dobrze i wszelkie problemy zdrowotne na szczęście go ominęły. Nie pozostaje więc nic innego jak trzymać kciuki, by sytuacja ta nie uległa zmianie.

FC Barcelona kolejny mecz zagra z Arsenalem. Oby...

Pozostali zawodnicy FC Barcelona, którzy nie mieli podobnego szczęścia, na powrót do pełni sił będą mieli do 26 lipca (27 lipca według czasu polskiego), kiedy to "Duma Katalonii" powinna rozegrać sparing z londyńskim Arsenalem. Kolejne odwołanie meczu byłoby przy tym już naprawdę marketingową katastrofą...