Winiarski zmienił zdanie, wszystko przez Lewandowskiego. Sam ujawnił prawdę
Michał Winiarski wraz z graczami Aluronu CMC Warta Zawiercie jest już w Turynie, gdzie powalczy o tytuł w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Hotel, w którym zostali zakwaterowani podopieczni byłego kapitana reprezentacji Polski znajduje się zaraz obok stadionu Juventusu. Podczas rozmowy z dziennikarzami padły pytania o piłkę nożną, a Winiarski powiedział sam z siebie parę słów o Robercie Lewandowskim.
Winiarski, jak się okazało, był wielkim fanem piłki nożnej. Siatkówka przyszła do niego później. Nic dziwnego, że do dziś pamięta swoje ulubione zespoły, a nawet teraz ma komu kibicować. Powiedział, której drużyny obecnie jest fanem.
Michał Winiarski o piłce nożnej
Michał Winiarski przyjechał już ze swoją drużyną do Turynu i na miejscu zakwaterował się w hotelu znajdującym się zaraz obok stadionu Juventusu Turyn. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyznał, że Biała Dama była niegdyś jego ulubionym klubem. Po latach jednak to się zmieniło.
"Jak byłem młodym chłopakiem, to moim pierwszym sportem była piłka nożna. Zawsze oglądałem Ligę Mistrzów i Juventus z Zinedinem Zidanem. Niesamowite wspomnienia. Mimo tego, że jestem kibicem drużyny Juventusu, to tak naprawdę nie mam zespołu piłkarskiego, który dziś tak mocno bym wspierał, jak wiele lat temu" - wyjaśnił.
Michał Winiarski o Robercie Lewandowskim
Przez lata było wiadomo, że Winiarski jest wiernym kibicem Realu Madryt. W ostatnim czasie doszło jednak do zmiany w sercu szkoleniowca. Po części winna temu była atmosfera w klubie, a po części... Robert Lewandowski.
"Stało się to, odkąd Robert Lewandowski przeszedł do Barcelony. Poza tym ten mój Real skończył się na czasach Mourinho, Ronaldo i tej ekipy. Wiem, że kibicem powinno się być cały czas, ale to, co się później działo, jak oni się zachowywali, prezentowali, to już nie moja bajka" - wyjaśnił Winiarski.
Aluron CMC Warta Zawiercie zagra o finał z Ziraatem Bankasi Ankara z Turcji. Początek meczu w sobotę o godz. 20.30. Transmisje wszystkich meczów Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy dostępne są w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.