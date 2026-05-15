Winiarski zmienił zdanie, wszystko przez Lewandowskiego. Sam ujawnił prawdę

Winiarski, jak się okazało, był wielkim fanem piłki nożnej. Siatkówka przyszła do niego później. Nic dziwnego, że do dziś pamięta swoje ulubione zespoły, a nawet teraz ma komu kibicować. Powiedział, której drużyny obecnie jest fanem.

Michał Winiarski o piłce nożnej

Michał Winiarski przyjechał już ze swoją drużyną do Turynu i na miejscu zakwaterował się w hotelu znajdującym się zaraz obok stadionu Juventusu Turyn. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyznał, że Biała Dama była niegdyś jego ulubionym klubem. Po latach jednak to się zmieniło.

"Jak byłem młodym chłopakiem, to moim pierwszym sportem była piłka nożna. Zawsze oglądałem Ligę Mistrzów i Juventus z Zinedinem Zidanem. Niesamowite wspomnienia. Mimo tego, że jestem kibicem drużyny Juventusu, to tak naprawdę nie mam zespołu piłkarskiego, który dziś tak mocno bym wspierał, jak wiele lat temu" - wyjaśnił.

Michał Winiarski o Robercie Lewandowskim

Przez lata było wiadomo, że Winiarski jest wiernym kibicem Realu Madryt. W ostatnim czasie doszło jednak do zmiany w sercu szkoleniowca. Po części winna temu była atmosfera w klubie, a po części... Robert Lewandowski.

"Stało się to, odkąd Robert Lewandowski przeszedł do Barcelony. Poza tym ten mój Real skończył się na czasach Mourinho, Ronaldo i tej ekipy. Wiem, że kibicem powinno się być cały czas, ale to, co się później działo, jak oni się zachowywali, prezentowali, to już nie moja bajka" - wyjaśnił Winiarski.

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra o finał z Ziraatem Bankasi Ankara z Turcji. Początek meczu w sobotę o godz. 20.30. Transmisje wszystkich meczów Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy dostępne są w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

