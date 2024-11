Nie ma żadnej przesady - ani też wielkiej odkrywczości - w stwierdzeniu, że Robert Lewandowski odżył po przyjściu Hansiego Flicka do Barcelony. Sezon 2024/25 jak na razie należy do niego, w obu rozpoczętych już przez Barcelonę rozgrywkach ma więcej goli niż meczów - na bilans 19 goli w 16 meczach składa się 14 bramek w 12 kolejkach LaLiga oraz 5 trafień w 4 starciach Champions League. Wraz z Raphinhą prowadzą do kapitulacji defensyw kolejnych przeciwników. Ich ostatnimi "ofiarami" były Espanyol i Crvena Zvezda.

Odnotować należy też dwie asysty Polaka, co daje 21 udziałów przy golach, średnio 1,31 na spotkanie. To niesamowity wynik, ale walencka prasa najwidoczniej chce nieco ostudzić entuzjazm fanów "Blaugrany". W piątkowe popołudnie "Super Deporte", najbardziej popularna gazeta z tamtego regionu, opublikowała krótki, specyficzny artykuł. Jego tytuł brzmi: " Jest na fali, ale Deco ma już jego zastępstwo: Lewandowski ma policzone dni, a nowy napastnik przyjdzie przy zerowym koszcie (bez ceny odstępnego - red.)".

"Super Deporte": Robert Lewandowski ma następcę w FC Barcelona. To Jonathan David

To nie pierwszy raz, gdy łączy się Kanadyjczyka z wicemistrzami Hiszpanii. 24-latek grający w Lille ma umowę ważną tylko do 30 czerwca przyszłego roku. Wydaje się, że go nie przedłuży. W tym sezonie trafił do siatki 11 razy w 14 konfrontacjach. W Lidze Mistrzów ukarał Real, Atletico i Juventus, a jego zespół pokonał madryckie zespoły oraz zremisował z turyńskim.