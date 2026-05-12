Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony latem 2022 roku i dziś już może powiedzieć o sobie, że ma w swojej gablocie więcej mistrzostw Hiszpanii, niż Cristiano Ronaldo - trzy tytuły w cztery lata, to 75% skuteczność.

Kapitan reprezentacji Polski oraz Wojciech Szczęsny stali się również głównymi bohaterami fety mistrzowskiej "Barcy", stając się viralem w polskich mediach społecznościowych po tym, jak bawili się na dachu autokaru przejeżdżającego przed ulice stolicy Katalonii.

To, że Lewandowski nigdy nie prowadził się jak wiele gwiazd światowego i polskiego futbolu, jest wiadome od zawsze, jednak sam zainteresowany niedawno miał okazję opowiedzieć o tym więcej, kiedy Sebastian Staszewski, pisząc książkę "Lewandowski. Prawdziwy", zapytał go m.in. o zgrupowania reprezentacji Polski sprzed lat, kiedy to stronił od alkoholu i nie imprezował tak, jak reszta zawodników. - Pytam o to Lewandowskiego - zaznaczył dziennikarz. W odpowiedzi usłyszał: "Starsi piłkarze nigdy mi nie imponowali. Imprezowanie z nimi również. Patrzyłem na nich i myślałem: "Bawcie się, to wasza sprawa. Ja pobawię się po karierze".

A kiedy już "Lewy" zawiesi buty na kołku, będzie miał co świętować. W zaledwie kilka lat stał się jedną z najważniejszych postaci w historii Barcelony, podnosząc kataloński klub z totalnego dołka. Aby jednak jego kariera potoczyła się tak, jak się potoczyła, napastnik musiał wielokrotnie odmawiać sobie tego, czego nie potrafili odmówić sobie jego rówieśnicy.

Wiesz, dlaczego ludzie w Polsce mnie nie rozumieją? Bo nigdy nie miałem polskiej mentalności. Nie zadowalałem się małymi rzeczami. Wielu kolegów cieszyło się z piwa wypitego z jakimś weteranem. Ja chciałem pisać swoją historię, na własnych zasadach

Opór w dążeniu do swojego celu doprowadził Roberta Lewandowskiego do miejsca, w którym z pewnością chciałaby się znaleźć większość zawodników na świecie. Tylko w cztery lata, od momentu przyjścia do Barcelony, Lewandowski sięgnął po 7 trofeów - 3 mistrzostwa kraju, Puchar Króla oraz 3 Superpuchary Hiszpanii.

W całej swojej karierze, Robert Lewandowski sięgnął już po 14 tytułów mistrzowskich - z Lechem Poznań (1), Borussią Dortmund (2), Bayernem Monachium (8) i FC Barceloną (3). W sierpniu kapitan reprezentacji Polski skończy 38 lat, a mimo to nadal największe kluby na świecie, z Juventusem na czele, chciałby go w swoim składzie.

