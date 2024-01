Stanowcza reakcja Roberta Lewandowskiego. Polak zorganizował w domu pilne zebranie

Na obiedzie w domu Lewandowskiego zabrakło dwóch piłkarzy - Marcosa Alonso, który wraca do zdrowia po kontuzji pleców oraz Alejandro Balde, który poleciał do Finlandii, by poddać się operacji. Pojawił się za to Gavi, który z powodu kontuzji nie zagra już do końca sezonu

Powody narady u Lewandowskich? Ekspert odpowiada. "Domowe zjednoczenie drużyny"

- Jak wszystko się wali, to od najlepszych i najbardziej doświadczonych piłkarzy wymaga się żeby wzięli drużynę za twarz. Postawili do pionu. Zmobilizowali. Wiadomo jak to jest w klubie. Po meczu każdy spieszy w swoją stronę. Dlatego Robert wpadł na pomysł, żeby na spokojnie, w luźnej atmosferze, w swoim gronie pogadać o tym co się wydarzyło i co będzie dalej. To nic nowego. Za moich czasów często, kiedy zespołowi nie szło, też organizowaliśmy podobne spotkania. Dla mnie ruch Roberta to takie domowe zjednoczenie drużyny. W ten sposób wysłał sygnał, że nie godzi się na bylejakość, jaka teraz cechuję grę Barcy - przyznał.