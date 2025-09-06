Wieści z Barcelony pod nieobecność Lewandowskiego. Przesądzone, definitywny koniec

FC Barcelona latem 2022 roku zdecydowała się na dość ryzykowny krok. "Duma Katalonii" postanowiła bowiem zapłacić za 33-letniego Roberta Lewandowskiego kwotę rzędu niespełna 50 milionów euro, co w fatalnej sytuacji finansowej "Blaugrany" było naprawdę sporym ryzykiem. Dodatkowo klub z Katalonii zapewnił "Lewemu" progresywną pensję, która w pewnym momencie przekraczała 30 milionów euro brutto za rok.

Lewandowski miał być tym, który pomoże odbudować zespół i jako jeden z liderów młodej szatni pociągnie ją do zdobywania trofeów. Polak z tej roli wywiązał się już w swoim pierwszym sezonie. Napastnik naszej kadry błyskawicznie zaczął strzelać i zachwycać kibiców, którzy go wprost pokochali. "Lewy" z kolegami w sezonie 2022/2023 sięgnęli po pierwsze od sezonu 2018/2019 mistrzostwo La Liga.

Lewandowski na wylocie z Barcelony. Decyzja zapadła

Kolejny sezon był niestety zdecydowanie gorszy, zaczęły się nawet pojawiać plotki o ewentualnej sprzedaży. Te ucichły po przybyciu Hansiego Flicka, który odbudował naszego napastnika i sprawił, że Lewandowski znów zaczął regularnie strzelać. To przełożyło się na znakomite wyniki, bo Barcelona zakończyła sezon jako najlepsza drużyna La Liga, pucharu Hiszpanii oraz superpucharu Hiszpanii.

Tak naprawdę do pełni szczęścia zabrakło tylko Ligi Mistrzów, która zakończyła się dla Lewandowskiego i spółki na półfinale. Nadzieje na poprawę europejskiego wyniku w sezonie 2025/2026 są ogromne. Jak się okazuje, może to być ostatnia szansa dla Lewandowskiego na zdobycie tego trofeum w barwach "Blaugrany". Podczas gdy kapitan reprezentacji Polski szykuje się do meczu z Finlandią, z Barcelony popłynęły zaskakujące wieści.

Ivan San Antonio z katalońskiego dziennika "Sport" przekazuje bowiem, że władze Barcelony podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Lewandowskim po zakończeniu trwającego sezonu. "Zarówno zawodnik, jak i Barca są zgodni, że 30 czerwca 2026 roku zakończą łączącą ich współpracę" - czytamy w informacji przekazanej przez wspomnianego wyżej dziennikarza.

San Antonio dodaje także, że zwrot akcji jest możliwy, ale musiałoby się bardzo dużo wydarzyć, aby do niego doszło i na dziś wszystko wskazuje na to, że oglądamy ostatni sezon "Lewego" w Barcelonie. Jego następcą miałby zostać już na stałe Ferran Torres. W tym momencie Polak ma na swoim koncie 149 występów w barwach "Blaugrany". 37-latek strzelił w nich 101 goli i 20 razy asystował.

