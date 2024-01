Przed kilkoma dniami, tuż po porażce Barcelony z Villarrealem (3:5), Xavi Hernandez ogłosił , że jego misja na stanowisku trenera katalońskiej drużyny dobiega końca. Poprowadzi zespół do 30 czerwca i koniec. "Myślę, że klub potrzebuje zmiany dynamiki. Gracze się uwolnią. Myśląc jak culé, uważam, że najlepiej jest odejść 30 czerwca. Uważam, że nadal możemy rozegrać dobry sezon" - dość niespodziewanie powiedział na konferencji prasowej.



Później, na następnym spotkaniu z mediami, podtrzymał decyzję i wyjaśnił swoje motywy. Czuje, że jego wysiłki nie zostały należycie docenione przez ogół, ma dość presji i trudno mu dłużej znosić mocną krytykę. Poza tym uznał, że to najlepszy czas, aby do klubu przyszedł ktoś z inną wizją. Wspomniał również o reakcji szatni. Otrzymał wiele wsparcia.