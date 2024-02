Wieści do Niemiec na temat Lewandowskiego nadeszły znienacka. Są zaskoczeni wywiadem. "Niesamowite"

W najnowszym wywiadzie Robert Lewandowski nie zamierzał niczego ukrywać i szczerze przyznał się do gorszego momentu, w którym "jego iskra była przygaszona". Wrócił pamięcią do 2023 roku i wydarzeń wokół reprezentacji Polski oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego słowa znienacka dotarły do Niemiec i stanowią... niemałą niespodziankę. Tamtejsi dziennikarze są pod wrażeniem "zaskakująco otwartych spostrzeżeń" zawodnika Barcelony.