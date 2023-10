Wiemy, co działo się w szatni Barcelony. Brutalny cios, posypały się gromy

FC Barcelona - mimo problemów kadrowych - przystępowała do sobotniego El Clasico z wielkimi nadziejami na pokonanie Realu Madryt, a tym samym wyprzedzenie odwiecznego rywala w tabeli La Liga. Wszystko rozpoczęło się po myśli "Dumy Katalonii". Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza objęli prowadzenie po bramce, którą zdobył Ilkay Gundogan i kontrolowali przebieg gry w pierwszej części spotkania. Nigdy nie można jednak skreślać Realu Madryt...

Po zmianie stron "Królewscy" weszli na murawę z dużo większą energią, którą wniósł między innymi wprowadzony z ławki Eduardo Camavinga. To jednak nie on, a Jude Bellingham został bohaterem ekipy ze stolicy Hiszpanii. Anglik jest w tym sezonie nie do zatrzymania, o czym przekonała się także FC Barcelona, tracąc dwie bramki właśnie po jego uderzeniach - niewiarygodnej "bombie" z dystansu oraz skierowaniu piłki do siatki z bliskiej odległości już w doliczonym czasie gry.

Gundogan grzmi po meczu FC Barcelona - Real Madryt. Skrytykował drużynę za reakcję po El Clasico

Porażka z odwiecznym rywalem w tak prestiżowym meczu i w dodatku w takich okolicznościach... musiała być dla piłkarzy FC Barcelony bolesna i irytująca. Okazuje się jednak... że niekoniecznie było to widać w szatni mistrza Hiszpanii. Ilkay Gundogan miał po meczu ogromne pretensje do swoich kolegów za to, jak przyjęli niekorzystny dla siebie wynik w starciu z Realem Madryt.

Czy ta porażka była bolesna? Mówiąc szczerze... nie tak bardzo, jakbym sobie tego życzył. Szczerze mówiąc nie chcą powiedzieć czegoś nieodpowiedniego, ale byłem w szatni i oczywiście, ludzie byli rozczarowani, ale - zwłaszcza po takim wielkim meczu i takim wyniku - chciałbym więcej frustracji, więcej złości, więcej niezadowolenia. To jest problem. Musi być więcej emocji, zwłaszcza gdy przegrywasz i wiesz, że mogłeś spisać się lepiej. A ty nie reagujesz i nie przenosisz tego na boisko. Musimy zrobić ogromny krok naprzód w tym aspekcie. W innym wypadku Real Madryt czy nawet Girona będą uciekać nam w lidze ~ grzmiał po meczu Ilkay Gundogan w rozmowie z mediami

- Nie przyszedłem do tego klubu, by przegrywać takie mecze i by tworzyła się taka luka. Odpowiedzialność spoczywa także na mnie, jako że jestem doświadczonym zawodnikiem. Nie mogę pozwalać na to, by takie rzeczy działy się z zespołem - dodał.

Boli ta porażka. To było niezasłużone zwycięstwo Realu. Strzelili jedną bramkę więcej, mają trzy punkty, ale my się nie poddajemy. Liga jest długa, sezon jest długi. Po 10-15 minutach drugiej połowy za bardzo się cofnęliśmy. Real próbował kreować sytuacje, wyrównująca bramka ich pobudziła. Zadali ostatni cios, jest niedosyt, ale mam nadzieję, że szybko się otrząśniemy ~ mówił Robert Lewandowski

Po wygranym El Clasico Real Madryt powrócił na fotel lidera tabeli La Liga, mając 28 punktów - podobnie jak druga Girona, która ograła w piątek Celtę Vigo. Trzecia FC Barcelona traci już do wspomnianej dwójki cztery "oczka".

Xavi po porażce w El Clasico. „Jesteśmy sfrustrowani i zdenerwowani”. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / AFP

Ilkay Gundogan i Robert Lewandowski / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP