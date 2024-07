Wielkie zmiany w Barcelonie, Lewandowski w centrum uwagi. "Następny w kolejce"

Przyjście nowego trenera, czyli Hansiego Flicka , to nie koniec zmian. Bardzo możliwe, że nowego kontraktu z FC Barcelona nie podpisze jego dotychczasowy pierwszy kapitan, czyli Sergi Roberto . Wychowanek rzekomo wciąż czeka na propozycję ze strony klubu, która jednak, co bardzo możliwe, może wcale nie nadejść.

Lewandowski w nowej roli w FC Barcelona? "Jest następny w kolejce"

- W zależności od tego, co stanie się z Sergim Roberto, Lewandowski może być następny w kolejce do zostania jednym z czterech kapitanów. Polski napastnik był już w przeszłości proponowany przez sztab trenerski Xaviego Hernandeza obok Ronalda Araujo, ostatecznie wybrano urugwajskiego obrońcę. Z Flickiem na ławce, "Lewy" z pewnością zyska aprobatę nowego trenera i, co logiczne, drużyny. Napastnik jest jednym z kluczowych graczy zespołu i zawodnikiem, który ma wpływ na wszystkich swoich kolegów z drużyny - informuje Sergi de Juan z dziennika "AS".