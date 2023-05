Wielkie zmiany w Barcelonie! Lewandowski dowiedział się, co go czeka

FC Barcelona. Media: Robert Lewandowski w gronie kapitanów

Kataloński "AS" wskazuje, że nowym głównym kapitanem Barcelony ma być Sergi Roberto. To wybór z jednej strony oczywisty - 31-letni piłkarz jest wychowankiem Barcelony i już teraz był w gronie kapitanów. Z drugiej - Sergi Roberto nigdy nie należał do czołowych zawodników klubu i nawet w obecnym sezonie ma problem z wywalczeniem miejsca w składzie.