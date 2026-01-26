Wielkie zmiany u Lewandowskich, Anna już ogłosiła. "Nie chcę czekać"

Rodzina Lewandowskich wydaje się być skazana na sukces. Robert to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, którzy pomimo upływających lat, nadal pokazuje, że jest w niezwykłej formie i stanowi o sile nie tylko reprezentacji Polski, ale również FC Barcelony.

Jego żona Anna z kolei z powodzeniem prowadzi kolejne projekty i śmiało może nazywać się bizneswoman z sukcesami. Okazuje się jednak, że życie małżonki "Lewego" mogłoby wyglądać zdecydowanie inaczej, gdyby nie podjęła w pewnym momencie swojego życia ważnej decyzji i nie zaczęła spełniać swoich marzeń jeszcze w czasie, kiedy Robert dalej prowadzi zawodową karierę.

"Jestem trzecia w kolejce", wyszło na jaw o życiu Lewandowskich, Anna zdecydowała

W rozmowie z magazynek "Twój Styl" Lewandowska miała okazję opowiedzieć nieco więcej o życiu z kapitanem reprezentacji Polski i wyznała, że w pewnym momencie musiała zacząć stawiać siebie nieco wyżej w hierarchii, niż do tej pory.

- Nasze kalendarze są ułożone pod mecze Roberta i szkołę Klary. Jestem trzecia w kolejce, będę czwarta, kiedy do szkoły pójdzie Laura. Na wakacje wyjeżdżamy, gdy mogą mąż i starsza córka. Jeśli mam wtedy obowiązki zawodowe, zostawiam ich na parę dni, robię, co muszę, i wracam odpoczywać. Zobaczymy, jak będzie kiedyś. Robert zadeklarował, że gdy skończy karierę, zajmie się w wakacje dziećmi, a ja będę realizowała swoje projekty. Powiedziałam ze śmiechem, że nie chcę czekać, aż przestanie grać, żeby spełniać marzenia. I tak wszystko układam, żebym już teraz mogła to robić - wyznała Anna.

Żona Roberta przekonuje, że przez ostatnie dwie dekady była skupiona przede wszystkim na tym, aby pomóc małżonkowi w karierze, jednak teraz to ona potrzebuje znaleźć się nieco bardziej w centrum uwagi. "Wczoraj powiedziałam Robertowi: zapraszam cię na randkę, na kolację, żebyśmy w końcu spokojnie pogadali. Spytał, czy na randce będziemy rozmawiać o mnie, bo o różnych sprawach gadamy codziennie. Odpowiedziałam mu, że tak. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu".

Rozmawiałam ze znajomą psycholożką, uznałyśmy, że nie możemy żyć w ciągłym przeświadczeniu, że nasze problemy to pikuś w porównaniu z problemami facetów. A nasza praca jest bzdetem w zestawieniu z ich pracą. Niby dlaczego? Od kiedy mieszkam w Barcelonie, żyję bardziej swoim życiem. Dawniej robiłam wiele rzeczy z myślą o Robercie, kończyłam studia dietetyczne dla Roberta, czytałam książki, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze mogę mu pomóc. Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje

O ile Robert Lewandowski obiecał żonie, że zajmie się dziećmi na sportowej emeryturze, to nie bez znaczenia z pewnością jest fakt, że gwiazdor FC Barcelony nieprędko na nią przejdzie. Jego obecny kontrakt co prawda wygasa wraz z końcem sezonu, ale nic nie wskazuje na to, aby "Lewy" miał za kilka miesięcy definitywnie odwiesić buty na kołku, nawet pomimo prawie 38 lat.

Anna Lewandowska wyznała gorzką prawdę o jej małżeństwie z Robertem Lewandowskim MATEUSZ BIRECKI/REPORTER / Mateusz Birecki/REPORTER / NurPhoto via AFP East News

Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodziną Nur Photo/East News East News

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska FRANCK FIFE / AFP AFP

