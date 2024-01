Xavi po sezonie odejdzie z Barcelony - to już pewne. Szkoleniowiec na konferencji prasowej po porażce 3:5 z Villarrealem przekazał wiadomość, która potężnie zszokowała zarówno piłkarzy, jak i kierownictwo klubu. Sam trener nie spodziewał się jednak, że zawodnicy zareagują aż tak emocjonalnie. Nie zabrakło nawet łez, które według hiszpańskiej prasy płynęły m.in. po policzkach Roberta Lewandowskiego.

Drużyna pod przewodnictwem kapitanów zbierze się, aby w kluczowym momencie sezonu osiągnąć jedność i spróbować odwrócić sytuację. Do końca kampanii pozostały cztery miesiące, a Barcelona musimy umocnić się przynajmniej w walce o kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Co więcej, drużyna wciąż gra w Lidze Mistrzów, a celem, jak poprosił wczoraj piłkarzy prezes Joan Laporta są awanse, zaczynając od starcia z SSC Napoli. ~ opisywano w "Mundo Deportivo"

Piłkarze Barcelony zjednoczeni wobec kryzysu? Xavi nie ma wątpliwości

Takiej reakcji ze strony swoich podopiecznych Xavi zupełnie się nie spodziewał. Na konferencji prasowej przed meczem z Osasuną Pampeluna odniósł się do inicjatywy zawodników. Opowiedział również szerzej o powodach regyzngacji.

- Kiedy się tu pojawiałem, zawsze mówiłem to, co myślałem. Jeśli powiem, że jesteśmy w budowie, zjecie mnie. Jeśli powiem, że nie mamy Barcelony z 2010 roku, spotkam się również z krytyką. Cokolwiek zrobię, jest krytyka. Nic by nie pomogło. Ani wygranie LaLigi 14 punktami przed Realem Madryt, ani zdobycie Superpucharu - ocenił trener.

Na co dzień widać, że w szatni panuje jedność, ale jestem zaskoczony telefonami, deklaracjami, słowami, z którymi przychodzili do mnie piłkarze. Zależy mi na kontaktach interpersonalnych. Jestem wzruszony. Reakcja jest spektakularna ~ skomentował reakcję piłkarzy

Problemy kadrowe trapią mistrza Hiszpanii. Lewandowski wciąż wysoko w hierarchii

W ostatnim czasie na Xaviego zwaliło się mnóstwo problemów na czele z prawdziwą plagą kontuzji. Nie dość, że od dłuższego czasu urazy leczą m.in. Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Inigo Martinez i Raphinha, to na domiar złego do listy graczy kontuzjowanych dołączyli również Alejandro Balde i Joao Felix. Hiszpan prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu po tym, jak doznał uszkodzenia mięśnia i ścięgna w rywalizacji z Athletikiem. Portugalczyk natomiast skręcił na treningu kostkę.

Sztab szkoleniowy musi w tej sytuacji posiłkować się wieloma młodymi zawodnikami, jak Hector Fort, czy Pau Cubarsi. Decyzji względem doboru wyjściowego składu nie ułatwia katastrofalna forma filarów defensywy - Ronalda Araujo i Julesa Kounde. Hiszpańskie media spekulowały, że szansę od pierwszych minut w środę może otrzymać zamiast jednego z nich Cubarsi.

Problemy dotyczą także formacji ataku. Po wypadnięciu Felixa, do dyspozycji trener ma tylko dwóch zdrowych skrzydłowych - Ferrana Torresa i Lamine Yamala. W bardzo słabej dyspozycji jest wciąż Robert Lewandowski, który po meczu z Villarrealem został "żywcem zjedzony" przez dziennikarzy i ekspertów. Mimo to utrzymał miejsce w wyjściowym składzie. To właśnie Polak, a nie chociażby Vitor Roque wybiegnie na mecz z Osasuną w podstawowej jedenastce.

Zaskoczeniem jest obecność w wyjściowym składzie Pau Cubarsiego. 17-latek w oczach sztabu szkoleniowego wygrywa zatem obecnie walkę z będącym bez formy Andreasem Christensenem. O poprawę wizerunku po fatalnym występie z Villarrealem tym razem na lewej stronie defensywy powalczy Joao Cancelo.

Oficjalne składy na mecz FC Barcelona - Osasuna

FC Barcelona: Pena - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Guendogan, De Jong, Pedri - Yamal, Lewandowski, Ferran Torres

