Sezon do zapomnienia dla Barcelony. Piłkarze muszą wykrzesać z siebie motywację

To jednak nie znaczy, że "Blaugrana" może już skupiać się na przyszłej kampanii. Najważniejszym celem jest zajęcie drugiego miejsca w tabeli. To nie tylko przyniesie zyski finansowe same w sobie, ale i pozwoli zakwalifikować się drużynie do następnej edycji Superpucharu Hiszpanii. Wydawało się, że ten statek już odpłynął, gdy przed tygodniem Girona FC rozbiła swoich katalońskich sąsiadów 4:2. Rewelacja tegorocznych rozgrywek zanotowała jednak w bieżącej kolejce wpadkę. To oznacza, że jeżeli Barcelona pokona w poniedziałek Real Sociedad, wróci za plecy Realu Madryt.