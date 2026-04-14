Wielkie wyzwanie przed Barcą. Oto decyzja Flicka. Wiadomo, co z Lewandowskim

Kataloński gigant znalazł się w sporych tarapatach po zeszłotygodniowej porażce na własnym obiekcie. Atletico nie miało większych problemów, by rozprawić się z podopiecznymi Hansiego Flicka. Było to dosyć spore zaskoczenie, ponieważ kilka dni wcześniej FC Barcelona pokonała podopiecznych Diego Simeone w La Lidze i to na Estadio Metropolitano. Obie ekipy znów dzisiaj spotkają się na stołecznym obiekcie. Tym razem "Bordowo-Granatowym" nie wystarczy powtórka, czyli triumf 2:1.

Do dogrywki ekipa Roberta Lewandowskiego potrzebuje co najmniej dwubramkowego zwycięstwa. Wiara jest jednak przeogromna. Najlepszy na to dowód? Sceny z wczoraj, kiedy to Hansi Flick zwrócił uwagę na murawę. "Flick skarży się działaczom UEFA na boisko. Trener Barcelony wyraził swoje zaniepokojenie wysokością trawy na stadionie Metropolitano przed rozpoczęciem treningu przed meczem z Atletico" - donosiło Mundo Deportivo.

Dzieje się w Madrycie. Flick wybrał nazwiska, celem półfinał Ligi Mistrzów

"Blaugrana" z tego powodu zgłosiła więc oficjalną skargę. I dopięła swego. "Przedstawiciele UEFA zobowiązali się, że trawa będzie miała wysokość 26 mm - maksymalna wysokość określona w przepisach wynosi 30 mm - oraz że zostanie odpowiednio podlana zarówno przed meczem, jak i w przerwie spotkania" - napisał dziś wyżej wspomniany dziennik. Czy od początku po boisku będzie biegał Robert Lewandowski? Właśnie się tego dowiedzieliśmy.

Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem arbitra, w mediach społecznościowych pojawił się komunikat związany z wyjściowym zestawieniem "Dumy Katalonii". Hansi Flick, ku rozpaczy polskich kibiców, nie postawił na Roberta Lewandowskiego. Polak powinien jednak pojawić się na murawie w trakcie spotkania. Czy tym razem uda mu się pokonać bramkarza Atletico w Champions League? Początek starcia o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Atletico Madryt:

Joan Garcia, Cancelo, Gavi, Torres, Pedri, Yamal, Lopez, Martin, Olmo, Kounde, Eric Garcia

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

