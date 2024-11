Robert Lewandowski przed trafieniem do FC Barcelona zdominował Bundesligę

Robert Lewandowski od początku tego sezonu prezentuje się wybornie w barwach FC Barcelona . W 16 meczach tego sezonu ustrzelił już 19 bramek. Forma Polaka pozwala wierzyć, że pod koniec sezonu nawiąże on do swoich najlepszych rezultatów - zarówno indywidualnych, jak i drużynowych.

Swoją pozycję w europejskiej piłce nożnej 36-latek zbudował w Bundeslidze. Trafił do Borussii Dortmund w 2010 roku, a tam pod wodzą Juergena Kloppa dał się poznać jako jeden z najlepszych snajperów Europy. Po czterech latach zszokował fanów na Signal Iduna Park, odchodząc za darmo do odwiecznego rywala - Bayernu Monachium. To tam wszedł na absolutny szczyt, między innymi sięgając po jedyne wielkie trofeum, którego mu do tej pory brakowało - Ligę Mistrzów.