Wielkie święto u Roberta Lewandowskiego. Polak ogłasza. "Nie możemy w to uwierzyć"

Klara Lewandowska przyszła na świat 4 maja 2017 roku. Z okazji jej szóstych urodzin rodzice - Robert i Anna Lewandowscy - przygotowali jej niespodziankę, a w mediach społecznościowych opublikowali wspólne zdjęcie z młodą solenizantką, trzymającą w rękach napompowane helem balony. "Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej sześciolatki. Klaro, pamiętaj, że zawsze jesteśmy to po to, by o ciebie dbać, jesteśmy twoimi największymi fanami . Życzymy ci najcudowniejszych urodzin. Właściwie nie możemy uwierzyć, że masz już sześć lat" - napisał Robert Lewandowski.