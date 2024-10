Drugi sezon Polaka już nie był tak udany, bowiem drużyna niw zdobyła żadnego trofeum, a on sam musiał uznać wyższość kilku zawodników w walce o koronę króla strzelców.

FC Barcelona. Robert Lewandowski strzela jak na zawołanie

Ostatecznie, po poprzednich rozgrywkach, z "Dumą Katalonii" pożegnał się trener Xavi , a jego miejsce zajął Hansi Flick . To znajomy Lewandowskiego z Monachium i właśnie pod jego wodzą nasz napastnik osiągał chyba największe sukcesy w Bayernie z wygraniem Ligi Mistrzów i pobiciem rekordu strzeleckiego Bundesligi włącznie.

"Lewandowski jest wyjątkowym zawodnikiem. Bardzo ciężko jest się utrzymać na topie przez tyle lat, a on cały czas to robi. Jeżeli okoliczności będą sprzyjające, będzie miał obok siebie świetnych piłkarzy, to jestem pewien, że jest w stanie grać na tym poziomie jeszcze przez dwa albo trzy lata" - powiedział strzelec dwóch goli dla Niemiec w finale Euro 1996, cytowany przez TVP Sport.