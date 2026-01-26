Wielkie rozczarowanie Flicka. Lewandowski pogodzony. Nagłe odejście z Barcelony potwierdzone

Hansi Flick już na zawsze prawdopodobnie będzie pamiętany jako trener, który rozwinął Lamine Yamala na poziom piłkarza z absolutnego światowego topu, choć to nie Niemiec dał mu szansę. Pierwszym, który wypatrzył Hiszpana był Xavi Hernandez, którego już w Barcelonie nie ma.

Flick ma jednak również swoje zasługi, jeśli chodzi o zawodników ze szkółki "Blaugrany". Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj postać Gerrarda Martina. Hiszpański obrońca dostał od Niemca szansę i zdecydowanie z niej skorzystał. Oprócz niego Niemiec dał zadebiutować dwóm pomocnikom.

Odejście z Barcelony potwierdzone. Laporta zabrał głos

Mowa o Marcu Bernalu, który niestety doznał poważnej kontuzji na początku sezonu i powoli wraca do formy. Drugim z nich jest Dro Fernandez, który uznawany jest za wielką perełkę szkółki Barcelony, a właściwie był, bo niespodziewanie zdecydował się opuścić "Dumę Katalonii" już tej zimy.

To już nie plotki, a potwierdzone wiadomości. Robert Lewandowski nieoczekiwanie straci kolegę w szatni. - Odejście Dro mnie zaskoczyło. Mieliśmy umowę, że przedłuży kontrakt w wieku 18 lat, ale potem jego agent powiedział, że ostatecznie zmienił zdanie. To była nieprzyjemna sytuacja - powiedział Joan Laporta dla "ClubMitjanit".

Hiszpańskie media kilka dni temu opisywały, że dla samego Flicka ta decyzja jego podopiecznego to największe rozczarowanie w trenerskiej karierze. Dro zwiąże się z innym europejskim gigantem. Hiszpański pomocnik podpisze umowę z zespołem klubowych mistrzów Europy - Paris Saint-Germain.

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Decyzja Hansiego Flicka mogła zaskoczyć Roberta Lewandowskiego JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PL AFP

Hansi Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Sports Press Photo/Getty Images AFP

DJB: Dylemat w bramce reprezentacji: Grabara czy Skorupski na baraże? POLSAT BOX GO