Wielkie rozczarowanie Flicka. Lewandowski pogodzony. Nagłe odejście z Barcelony potwierdzone
Hansi Flick do zimowego okna transferowego podchodził z klarowną wizją. Niemiec chciał wzmocnienia obrony, do tego doszło. Na wypożyczenie do Barcelony przyszedł Joao Cancelo. Niemiecki szkoleniowiec spodziewał się, że odejść może Marc-Andre ter Stegen i tak się stało. Bramkarz przeszedł na wypożyczenie do Girony. Flick dostał jednak bardzo mocny cios w postaci odejścia jednej z perełek. Wszystko potwierdził już Joan Laporta.
Hansi Flick już na zawsze prawdopodobnie będzie pamiętany jako trener, który rozwinął Lamine Yamala na poziom piłkarza z absolutnego światowego topu, choć to nie Niemiec dał mu szansę. Pierwszym, który wypatrzył Hiszpana był Xavi Hernandez, którego już w Barcelonie nie ma.
Flick ma jednak również swoje zasługi, jeśli chodzi o zawodników ze szkółki "Blaugrany". Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj postać Gerrarda Martina. Hiszpański obrońca dostał od Niemca szansę i zdecydowanie z niej skorzystał. Oprócz niego Niemiec dał zadebiutować dwóm pomocnikom.
Odejście z Barcelony potwierdzone. Laporta zabrał głos
Mowa o Marcu Bernalu, który niestety doznał poważnej kontuzji na początku sezonu i powoli wraca do formy. Drugim z nich jest Dro Fernandez, który uznawany jest za wielką perełkę szkółki Barcelony, a właściwie był, bo niespodziewanie zdecydował się opuścić "Dumę Katalonii" już tej zimy.
To już nie plotki, a potwierdzone wiadomości. Robert Lewandowski nieoczekiwanie straci kolegę w szatni. - Odejście Dro mnie zaskoczyło. Mieliśmy umowę, że przedłuży kontrakt w wieku 18 lat, ale potem jego agent powiedział, że ostatecznie zmienił zdanie. To była nieprzyjemna sytuacja - powiedział Joan Laporta dla "ClubMitjanit".
Hiszpańskie media kilka dni temu opisywały, że dla samego Flicka ta decyzja jego podopiecznego to największe rozczarowanie w trenerskiej karierze. Dro zwiąże się z innym europejskim gigantem. Hiszpański pomocnik podpisze umowę z zespołem klubowych mistrzów Europy - Paris Saint-Germain.