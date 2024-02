O Oriolu mogę powiedzieć, że jego zaangażowanie wzrusza... Od wielu, wielu meczów ma dolegliwości. Inny zawodnik być może by się wstrzymał, bo patrzyłby na siebie. On patrzy na zespół, na to, w czym może pomóc. Wiemy, jakie trudności sprawiają mu te dolegliwości. Jutro odpocznie i będzie gotowy na mecz z Celtą

~ Xavi o Oriolu Romeu (tłum. za fcbarca.com)