Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie poruszenie w Barcelonie, gigant zgłosił się po Lewandowskiego. Klamka zapadła

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie wydaje się już być całkowicie przekreślona. Media w Hiszpanii są zgodne co do tego, że "Duma Katalonii" nie planuje przedłużać umowy z Polakiem. Latem stanie się on wobec tego wolnym zawodnikiem. W kolejce po 37-latka ustawiło się już wiele klubów na czele z Milanem. W ostatnim czasie do grona chętnych dołączyć miał gigant z Premier League.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJudit CartielGetty Images

30 czerwca 2025 roku wygaśnie kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Media z Hiszpanii od dłuższego czasu donoszą zgodnie, że "Duma Katalonii" nie zaproponuje Polakowi przedłużenia umowy. Związane jest to z zaawansowanym wiekiem napastnika, jak również potrzebą znalezienia "dziewiątki" odpowiadającej bardziej wymogom taktycznym Hansiego Flicka.

Lewandowski już skreślony przez Barcelonę? Zgłosił się Manchester United

Nadzieja na to, że włodarze Barcy zmienią zdanie, z dnia na dzień niknie. Wydaje się, że na tym etapie klamka w kwestii jego odejścia już zapadła. Tymczasem w kolejce po "Lewego" ustawiło się już wiele klubów, zarówno z Europy, jak i spoza niej. Na możliwość sprowadzenia snajpera liczy wiele zespołów z Arabii Saudyjskiej. Mówi się również o sporym zainteresowaniu ze strony Milanu i Atletico Madryt.

W ostatnich dniach przed Lewandowskim miał otworzyć się nowy kierunek. "Dziennikarze "Daily Star" przekazali, że sytuację kapitana reprezentacji Polski monitoruje Manchester United. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest to tak wiarygodne i prestiżowe źródło, jak "BBC Sport", "The Athletic, czy "The Guardian".

Droga Manchesteru United do sfinalizowania transferu Lewandowskiego jest otwarta, ponieważ ten już 'powiedział tak' na transfer
czytamy w "Daily Star"

Wydaje się, że odnosi się to jednak do kontaktów przedstawicieli "Czerwonych Diabłów" z otoczeniem Lewandowskiego we wcześniejszych latach.

"Po 37. urodzinach, które Lewandowski obchodził latem, pojawiły się wątpliwości, czy napastnik wciąż ma siłę, by wykonywać wymagającą i intensywną pracę w pressingu u Hansiego Flicka. [...] Są powody, by sądzić, że piłkarz mógłby optować za takim ruchem, ponieważ wcześniej wyrażał entuzjazm w związku z dołączeniem do gigantów Premier League" - czytamy w dalszej części artykułu.

Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press

Wtedy Manchester United nawiązał kontakt z Lewandowskim. "Powiedziałem tak"

Jak zauważają angielskie media, temat potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego do Manchesteru United po raz pierwszy zaistniał w 2012 roku, gdy Polak bronił jeszcze barw Borussii Dortmund. Sam napastnik przyznał to w sierpniu tego roku w rozmowie z BBC.

Zobacz również:

Szczęsny po meczu z Olympiakosem
Liga Mistrzów

Szczęsny już schodził z boiska. Nagle zwrócił się do trybun. I ten gest

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    - Zdecydowałem się na Manchester United i powiedziałem "tak". Chciałem dołączyć do Manchesteru United, żeby zobaczyć Alexa Fergusona. Ale Borussia nie mogła mnie sprzedać, bo wiedziała, że jeśli zostanę, to zarobią więcej pieniędzy i że będą mogli poczekać jeszcze rok lub dwa z transferem - zdradził "Lewy".

    Wydaje się, że Manchester United byłby interesującym kierunkiem dla Polaka. Nie miał on jeszcze nigdy okazji sprawdzić się w Premier League, postrzeganej za najsilniejszą ligę piłkarską na świecie. "Czerwone Diabły" mogłyby również zaproponować mu pensję wyższą, niż mógłby otrzymać w Milanie.

    Zobacz również:

    Julian Alvarez i Kylian Mbappe
    La Liga

    Ważą się losy Lewandowskiego, a tu takie doniesienia. W Madrycie o tym głośno

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Sportowiec w stroju klubowym klaszcze w dłoniach, będąc na tle rozmytego stadionu, skupienie na jego twarzy i gestykulacji.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Trzech piłkarzy w białych koszulkach sportowych z logo Snapdragona bije brawo po meczu na stadionie, centralnie znajduje się łysy zawodnik z brodą, a po bokach stoją jego koledzy z drużyny.
    Manchester UnitedPETER POWELL AFP
    Piłkarz w jasnozielonej koszulce z logiem na klatce piersiowej stoi na murawie z rękami za głową, wyrażając rozczarowanie podczas meczu; w tle inni zawodnicy i rozmazana publiczność.
    Robert LewandowskiTHOMAS COEXAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja