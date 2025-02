Lewandowski wreszcie zaaklimatyzował się w FC Barcelona. Świetny okres Polaka

Robert Lewandowski w trakcie swojego trzeciego sezonu w barwach FC Barcelona przeżywa powrót do swoich najlepszych lat. Dość powiedzieć, że w połowie lutego 36-latkowi brakuje zaledwie dwóch bramek, by wyrównać swój dorobek z debiutanckiej kampanii w stolicy Katalonii. Wówczas ustrzelił łącznie 33 bramki we wszystkich rozgrywkach, wydatnie pomagając "Blaugranie" w sięgnięciu po mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie jego zespół pozostaje w grze o wszystkie trzy najważniejsze trofea - Ligę Mistrzów, La Ligę i Puchar Króla - a do tego w styczniu w pięknym stylu sięgnął po Superpuchar Hiszpanii. W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" snajper przyznał, że wreszcie w pełni zadomowił się w Kataloni i.

36-latek skorzystał jednak z okazji, by pochwalić kolegę z obecnej drużyny, a jednocześnie jednego z najbardziej elektryzujących zawodników tego sezonu. "Ale przyznam szczerze, że Lamine Yamal, mimo młodego wieku zaczyna szybko się uczyć. Porównując go z pierwszym rokiem, kiedy zaczynał grać w Barcelonie, to dużo łatwiej mi się z nim gra, dużo lepiej go rozumiem. Widzę, że on też coraz lepiej rozumie piłkę. Dużo łatwiej jest mu jakąś kwestię taktyczną wytłumaczyć. Tymczasem zdarza się, że wielu młodych zawodników w Barcelonie myśli, że to ktoś na boisku czegoś nie zrobił tak jak powinien w określonej sytuacji, podczas gdy tak naprawdę to oni wówczas zachowali się niewłaściwie. Górę bierze gorąca głowa, a nie wiedza taktyczna. Źle patrzą, źle coś widzą. Stąd rozmowy z nimi, ponieważ czasami trzeba ich po prostu jeszcze wyprowadzać z błędu. Lamine zaś szybko łapie pewne rzeczy. To akurat trudno wytłumaczyć, ale zdarza się takie wewnętrzne połączenie między zawodnikami, którego nie widać, ale które istnieje. I zaczynam czuć podobne z Yamalem. Zresztą nie tylko z nim, bo i choćby z Pedrim" - ocenił polski weteran.