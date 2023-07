Wielkie obawy w Katalonii. Już wieszczą problemy. Padło nazwisko Lewandowskiego

Katalończycy martwią się o siłę ognia w FC Barcelona. Robert Lewandowski nie wystarczy?

Katalońscy dziennikarze upatrują we wspomnianym przed chwilą reprezentancie Niemiec sporej pomocy dla Polaka. Ilkay Guendogan potrafi bowiem znaleźć przestrzeń do wykonania ostatniego podania, jak i samemu posłać piłkę do siatki, co udowadniał w barwach Manchesteru City. Sprowadzenie Niemca jest jednak niczym przy transferze Leo Messiego, o jakim marzono w FC Barcelona, co zaznacza "Mundo Deportivo".