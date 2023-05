Wielkie emocje w Niemczech. Lewandowski zabrał głos, zdecydowana reakcja

Niemal do samego końca wydawało się, że kwestia tytułu mistrza Niemiec rozstrzygnęła się po ostatnim "Der Klassikerze" . Bayern Monachium był wówczas krótko po zmianie na stanowisku trenera, więc Bawarczyków do zwycięstwa w tym spotkaniu poprowadził Thomas Tuchel .

Bayern Monachium straci tytuł po jedenastu latach?

Do tej pory był to w zasadzie jedyny sukces niemieckiego szkoleniowca na Allianz Arenie. Później "Die Roten" odpadli z Ligi Mistrzów oraz DFB Pokal, z wszystko wskazuje na to, że na koniec stracą również mistrzowski tytuł.