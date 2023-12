Wielki zwrot ws. Lewandowskiego. A jednak, to on zdecydował, kres domniemań

W przypadku "Smoków" żadna roszada nie jest już możliwa - bilans spotkań bezpośrednich jednoznacznie wskazuje tu na "Dumę Katalonii", a to właśnie on liczy się w drugim kroku ustalania hierarchii w sytuacji remisu punktowego. Szachtar w teorii mógłby jeszcze przeskoczyć FCB dzięki zestawieniu bramek, ale... "Górnicy" pod tym względem wychodzą obecnie na zero, a u Barcelony ów bilans wynosi na teraz plus siedem. Wnioski nasuwają się same...