Robert Lewandowski swoją decyzję o odejściu z FC Barcelona ogłosił w połowie maja, w połowie lipca zaś oficjalnie został już zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire, po czym - po odwołaniu meczu CF z Vancouver Whitecaps - zdołał w końcu zadebiutować jako "Strażak" przeciwko Interowi Miami.

Tymczasem "Barca" wciąż nie może dopiąć kwestii pozyskania następcy Polaka na pozycję numer dziewięć. Sytuacja robi się tu dla ekipy z Katalonii o tyle nieprzyjemna, że niebawem Camp Nou może opuścić też Ferran Torres. Gracz na szpicę ataku potrzebny jest więc w zasadzie na wczoraj.

Głównym kandydatem od dawna pozostawał tu Julian Alvarez, ale wiele wskazuje na to, że Atletico Madryt będzie nieprzejednane w kwestii jego transferu. W związku z tym zarząd FCB musiał skupić się na innym celu - i został nim Eli Junior Kroupi.

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Eli Junior Kroupi jednym z celów Barcelony. Katalończycy pilnie szukają następcy Lewandowskiego

20-latek to tymczasem naprawdę ciekawa postać - można rzec, że futbol miał zapisany w genach, bowiem jego ojciec, Elie Kroupi, również grał w piłkę i zaliczył występy dla takich zespołów jak chociażby Stade Rennais, FC Lorient, Angers czy Nancy. Do tego dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

Urodzony we Francji Eli Junior może w ogólnym rozrachunku w teorii wybrać grę dla jednej z aż trzech reprezentacji - francuskiej, iworyjskiej oraz portugalskiej (ta ostatnia to wynik korzeni ze strony matki). Na razie miał okazję do występów w młodzieżówkach "Les Bleus" i wydaje się, że powołanie do seniorskiej kadry to tu jedynie kwestia czasu.

Wszystko to dlatego, że kariera napastnika z roku na rok nabiera coraz bardziej zawrotnego tempa. Jerry Takou w oficjalnym serwisie Premier League wymienił po kolei kamienie milowy jeśli mowa o rozwoju Kroupiego - podpisał on swój pierwszy profesjonalny kontrakt, z FC Lorient, w wieku 15 lat, mając 16 lat i 345 dni zadebiutował w Ligue 1 stając się najmłodszym zawodnikiem w dziejach tej ekipy który dokonał takiej sztuki, a mając 17 lat i 92 dni zdobył pierwszego gola w L1, również bijąc rekord "Morszczuków".

Poza granicami Francji o tym, że w Bretanii rośnie "Pan Piłkarz" najszybciej zorientowało się Bournemouth, które zakontraktowało Kroupiego w lutym 2025 r. Do końca kampanii 24/25 występował on jeszcze w "Les Merlus" (w ramach wypożyczenia), ale sezon 25/26 był już jego pełnoprawną przygodą wśród "Wisienek".

Przygodą cokolwiek udaną, bo zdobył on w Premier League 13 goli, co postawiło go w roli jednego ze skuteczniejszych strzelców w tych rozgrywkach. Nie może dziwić, że zauważyły go drużyny z angielskiego podwórka takie jak Manchester City i Manchester United, Arsenal czy Tottenham, a teraz stawiany jest też w roli poważnego celu Barcelony.

Jeśli "Blaugrana" dopięła by swego w kwestii Francuza, to otrzymałaby do swej dyspozycji gracza o nieco innym profilu niż Lewandowskim. Podczas gdy "RL9" do mistrzostwa opanował wykończenia akcji, ustawianie się w "szesnastce" i ogólne pokazywanie się w roli "lisa pola karnego" Kroupi, choć też bramkostrzelny, dokłada tu jeszcze zdolności dotyczące schodzenia nieco niżej i rozgrywania piłki pomiędzy liniami - na takie też aspekty zwrócił uwagę Ben Fisher z "The Guardian" w swym tekście o 20-latku. Autor dodatkowo zacytował Yvona Mvogo, kolegę napastnika z szatni Lorient, który opisał go jako "numer dziewięć i pół". To chyba najprostsza charakterystyka.

Problem dla "Barcy" polega na tym, że - jak podał niedawno Gerard Romero - Bournemouth ma wyceniać Eli Juniora Kroupiego na zawrotne 130 mln euro, podczas gdy sufitem Katalończyków w przypadku Alvareza było 100 mln euro.

Przy tej okazji na ciekawy aspekt zwrócił uwagę Mateusz Doniec z portalu FCBarca.com - otóż zespół z Camp Nou miał na swym celowniku młodzieżowego reprezentanta Francji już w październiku 2024 r. - wówczas o zainteresowaniu nim ze strony Barcelony donosił Ekrem Konur. Wtedy futbolista był wyceniany przez Transfermarkt na zaledwie 10 mln euro, a teraz Laporta i spółka musieliby się mocno wykosztować. Mogą jednak nie mieć wyboru, bo nowy sezon się zbliża, a "Barca" może niebawem skończyć bez ani jednej nominalnej "dziewiątki"...

Eli Junior Kroupi IMAGO/Graham Hunt East News

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Joan Laporta Javier Borrego AFP





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