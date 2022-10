Przed starem obecnych rozgrywek Ligi Mistrzów Lewandowski znajdował się na trzecim miejscu klasyfikacji strzelców wraz z Karimem Benzemą. Polak jednak już w pierwszej kolejce zrzucił Francuza z podium, bo w meczu z Viktorią Pilzno skompletował hattrick.

Reklama

Kamera złapała "Lewego". To nagranie nie pozostawia wątpliwości!

Tym samym Lewandowski na koncie ma już 89 trafień w Lidze Mistrzów, a Benzema 86. Czy Polak jednak może myśleć o czymś więcej niż utrzymanie trzeciego miejsca? Awans wydaje się być bardzo trudny.

Drugie miejsce w historii strzelców zajmuje bowiem Lionel Messi, który na koncie ma 126 trafień, czyli o 37 więcej od Polaka. Lewandowski z Barceloną podpisał czteroletnią umowę, czyli w Katalonii planuje grać co najmniej do 38. roku życia. By wyprzedzić Argentyńczyka, musiałby w każdym sezonie LM notować dwucyfrowy wynik, a Messi (jest rok starszy od Lewandowskiego) spisywać się co najwyżej tak, jak w sezonie 2019/2020, gdy w LM do bramki trafił tylko trzy razy.

Poza zasięgiem wydaje się najstarszy w tym towarzystwie - 37-letni Cristiano Ronaldo na koncie ma już 140 bramek i jest najlepszym strzelcem w historii LM.

Liga Mistrzów. Kto zostanie królem strzelców?

Przewaga Messiego nad Lewandowskim jest tak duża, że zdecydowanie łatwiej skoncentrować się na wyścigu o koronę króla strzelców Ligi Mistrzów w tym sezonie. Polak najlepszym snajperem w historii tych rozgrywek był raz, gdy w sezonie 2019/2020 zdobył piętnaście bramek.

Haaland z "10" w "L’Equipe". Lewandowski też jest na liście

W obecnych rozgrywek Lewandowski jest na czele klasyfikacji strzelców fazy grupowej. Zdobył trzy bramki, tyle samo co Erling Haaland oraz Kylian Mbappe. Dziś, w meczu z Interem, Polak ma szansę poprawić dorobek.

Inter Mediolan - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona we wtorek o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium i Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ