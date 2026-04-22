Wielki wyczyn Lewandowskiego, na rozkładzie 29 rywali. Nadchodzi jeden z nich

Tomasz Chabiniak

Robert Lewandowski w środowy wieczór może na Spotify Camp Nou stanąć przed okazją poprawy dorobku strzeleckiego przeciwko Celcie Vigo. To jego jedna z ulubionych hiszpańskich "ofiar". Z drugiej strony, jeśli zagra, a nie trafi do siatki, "Los Celestes" znikną z ważnej listy statystycznej polskiego napastnika. Łącznie w tym momencie znajduje się na niej 29 zespołów.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony z numerem 9 świętuje gola z Celtą Vigo, za nim zawodnik z numerem 21.
Robert Lewandowski celebrujący gola z Celtą Vigo, 09.10.2025 r.

Trudno powiedzieć, czy Robert Lewandowski wyjdzie od pierwszej minuty na boisko przeciwko Celcie Vigo, ale nawet jeśli zacznie na ławce rezerwowych, to raczej powinien pojawić się na murawie w drugiej połowie. Tym samym byłoby to jego ósme spotkanie z "Los Celestes". Dotychczas strzelił im aż 8 goli. Ekipa z Estadio Balaidos znajduje się na wyjątkowej liście klubowych rywali, z którymi "Lewy" ma więcej bramek niż konfrontacji.

To rzadko spotykane zjawisko, a jednak kapitan reprezentacji Polski ma takich oponentów aż 29. Rzecz jasna nie znajdują się na niej giganci europejskiej piłki nożnej, ale Augsburg, FC Koeln, Valencia, Ajax czy Tottenham to też niezłe "firmy", nawet jeśli mają na przestrzeni lat swoje problemy.

Jeśli więc 37-latek wystąpi w środę na Spotify Camp Nou, ale nie trafi do siatki, lista zawęży się do 28 przeciwników. W dalszym ciągu będzie imponująca. Dodajmy, że w całej karierze mierzył się ze 171 różnymi zespołami (wszystkie dane za Transfermarkt.de), więc w tej statystyce mieści się 16,9 proc. z nich.

Rywale, z którymi Robert Lewandowski ma więcej goli niż meczów:

Augsburg - 19 meczów, 23 goli (dalej skrótowo "m" i "g")
FC Koeln - 17m, 18g
Celta Vigo - 7m, 8g
Valencia - 6m, 9g
Deportivo Alaves, Union Berlin, Paderborn - po 5m i 7g
RB Salzburg - 4m, 6g
Bochum - 4m, 5g
Ajax Amsterdam - 4m, 5g
Crvena Zvezda - 3m, 7g
Real Valladolid - 3m, 4g
Dinamo Zagrzeb - 2m, 5g
Dynamo Kijów - 2m, 3g
PSV, AEK, Pelikan Łowicz, GKS Jastrzębie, Barbastro - po 2m, 3g
Carl Zeiss Jena, Viktoria Pilzno - 1m, 3g
Heidenheim, Al-Ahly, Chemnitzer, Tottenham, Sandhausen, Young Boys, Stade Brestois i Ceuta - po 1m, 2g

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
