Wielki wybuch złości w szatni Barcelony po meczu z Realem. Lewandowski i spółka są wściekli

Bohaterem Realu Madryt na Camp Nou był Karim Benzema, który strzelił trzy bramki i zanotował jedną asystę. Zrobił to, zagrywając piłkę do Viniciusa Juniora, który również był wiodącą postacią w swoim zespole. Niestety, Brazylijczyk był widoczny nie tylko dzięki swoim błyskotliwym zagraniom, ale i spięciom z piłkarzami Barcelony, których niestety nie brakowało. Atmosfera na murawie była bowiem niezwykle nerwowa, co było widać w zachowaniu wielu piłkarzy.