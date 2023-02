Wielki talent chce grać z Lewandowskim. Co za słowa o Polaku!

Latem ubiegłego roku Robert Lewandowski dołączył do Barcelony. Szybko został bez zmiennika na swojej pozycji, bo Pierre-Emerick Aubameyang postanowił przenieść się do londyńskiej Chelsea. Teraz zarząd Joana Laporty chce uzupełnić kadrę zespołu Xaviego Hernandeza, ściągając nowego środkowego napastnika. Niewykluczone, że rozwiązaniem będzie transfer już 18-letniego Vitora Roque. Co ciekawe, obchodzi urodziny właśnie 28 lutego.