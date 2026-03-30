"Wirus FIFA" zaatakował już Barcelonę. Kontuzji podczas meczu reprezentacji Brazylii doznał bowiem Raphinha, czyli absolutnie kluczowy zawodnik "Dumy Katalonii".

Raphinha będzie pauzował przez ok. 5 tygodni, a to oznacza, że ominą go oba mecze Ligi Mistrzów przeciwko Atletico i wiele ligowych potyczek. Dla drużyny Hansiego Flicka jest to ogromna strata. W tym czasie swoją szansę najpewniej dostanie Marcus Rashford - dla Anglika będzie to kluczowy czas w kontekście jego przyszłości.

FC Barcelona nie może pozwolić sobie na kolejne straty. Właśnie dlatego na mecz reprezentacji Polski ze Szwecją będzie patrzyła z wyjątkowym niepokojem.

Robert Lewandowski już teraz gra przecież w masce, co jest efektem złamania kości oczodołu. Ryzyko pogorszenia tego urazu w tym momencie jest niewielkie, ale jednak istnieje.

W Barcelonie boją się o zdrowie Lewandowskiego. Niepokój przed "finałem" ze Szwecją

Robert Lewandowski jako 38-latek, co oczywiste, jest narażony również na inne urazy. Bardziej niż młodzi zawodnicy. W meczu ze Szwecją kapitan z pewnością zacznie od 1. minuty.

Przed meczem Szwecji z Polską kataloński "Sport" pisze o "powodach do niepokoju podczas przerwy reprezentacyjnej w Barcy".

- Oczywiście niepokoi też sytuacja Roberta Lewandowskiego, który rozgrywa dwa niezwykle wymagające mecze, w których stawka jest naprawdę wysoka. Chodzi przecież o o awans na mistrzostwa świata. We wtorek rozegra on "finał" przeciwko drużynie Bardghjiego - Szwecji. Do tego dochodzi stres związany z rywalizacją i związane z tym zmęczenie, a wszystko to zaledwie kilka dni przed kluczowym meczem ligowym z Atlético i tuż przed ćwierćfinałową rywalizacją w Lidze Mistrzów - komentuje Sergi Capdevila ze "Sportu".

Oczywiście, Robert Lewandowski nie jest jedynym pilkarzem Barcelony naznaczonym ryzykiem. Swoje mecze towarzyskie rozegra jeszcze:

Anglia (Marcus Rashford)

Hiszpania (Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Dani Olmo, Ferran Torres)

Urugwaj (Ronald Araujo)

Jednak z nich wszystkich tylko Polak będzie rywalizował o tak wysoką stawkę.

