Wielki strach o Lewandowskiego. W Barcelonie alarmują przed meczem Polski

Kacper Dąderewicz

Na mecz Szwecja - Polska z niepokojem patrzy się nie tylko w kraju nad Wisłą. Strach, choć z zupełnie innych powodów, odczuwają również w Barcelonie. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który z pewnością wyjdzie w pierwszym składzie. "Duma Katalonii" w ostatnich dniach otrzymała już jeden bolesny cios w postaci kontuzji kluczowego zawodnika. Kolejny taki może sprawić, że sytuacja z bardzo trudnej zmieni się w krytyczną.

Robert Lewandowski w FC Barcelona i w reprezentacji Polski
Robert Lewandowski / PIOTR MATUSEWICZ / DPPI / URBANANDSPORT / NURPHOTO AFP

"Wirus FIFA" zaatakował już Barcelonę. Kontuzji podczas meczu reprezentacji Brazylii doznał bowiem Raphinha, czyli absolutnie kluczowy zawodnik "Dumy Katalonii".

Raphinha będzie pauzował przez ok. 5 tygodni, a to oznacza, że ominą go oba mecze Ligi Mistrzów przeciwko Atletico i wiele ligowych potyczek. Dla drużyny Hansiego Flicka jest to ogromna strata. W tym czasie swoją szansę najpewniej dostanie Marcus Rashford - dla Anglika będzie to kluczowy czas w kontekście jego przyszłości.

FC Barcelona nie może pozwolić sobie na kolejne straty. Właśnie dlatego na mecz reprezentacji Polski ze Szwecją będzie patrzyła z wyjątkowym niepokojem.

Robert Lewandowski już teraz gra przecież w masce, co jest efektem złamania kości oczodołu. Ryzyko pogorszenia tego urazu w tym momencie jest niewielkie, ale jednak istnieje.

Robert Lewandowski jako 38-latek, co oczywiste, jest narażony również na inne urazy. Bardziej niż młodzi zawodnicy. W meczu ze Szwecją kapitan z pewnością zacznie od 1. minuty.

Przed meczem Szwecji z Polską kataloński "Sport" pisze o "powodach do niepokoju podczas przerwy reprezentacyjnej w Barcy".

- Oczywiście niepokoi też sytuacja Roberta Lewandowskiego, który rozgrywa dwa niezwykle wymagające mecze, w których stawka jest naprawdę wysoka. Chodzi przecież o o awans na mistrzostwa świata. We wtorek rozegra on "finał" przeciwko drużynie Bardghjiego - Szwecji. Do tego dochodzi stres związany z rywalizacją i związane z tym zmęczenie, a wszystko to zaledwie kilka dni przed kluczowym meczem ligowym z Atlético i tuż przed ćwierćfinałową rywalizacją w Lidze Mistrzów - komentuje Sergi Capdevila ze "Sportu".

Oczywiście, Robert Lewandowski nie jest jedynym pilkarzem Barcelony naznaczonym ryzykiem. Swoje mecze towarzyskie rozegra jeszcze:

  • Anglia (Marcus Rashford)
  • Hiszpania (Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Dani Olmo, Ferran Torres)
  • Urugwaj (Ronald Araujo)

Jednak z nich wszystkich tylko Polak będzie rywalizował o tak wysoką stawkę.

Tomasz Brożek
Piłkarz w koszulce FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, na ramieniu opaska kapitańska w kolorach żółto-czerwonych.
Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
Piłkarz w czerwonym stroju z białym orłem na piersi oraz opaską kapitańską na ramieniu, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce z herbem Polski, unosi rękę w geście triumfu, uśmiechnięty, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PLEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja