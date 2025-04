Powody zdają się tu być oczywiste - pomijając samą stawkę zmagań, to "Lewy" wystąpi tu przeciwko swojej byłej ekipie. Co ciekawe napastnik ma świetny bilans w grze przeciwko "Die Borussen" - na 27 meczów zaliczył... 27 trafień .

Liga Mistrzów. Lewandowski w walce o koronę króla strzelców. Na jego drodze m.in. Serhou Guirassy

Gwinejczyk to jeden z najpoważniejszych rywali Lewandowskiego w tabeli snajperów , który wyprzedza Polaka zaledwie jednym golem (10 vs 9). Gwiazdor Borussii z pewnością nie będzie sobie odpuszczał walki podczas konfrontacji z "Dumą Katalonii", natomiast między nim a kapitanem "Biało-Czerwonych" nie ma z pewnością złej krwi.

Podczas przedmeczowej konferencji Guirassy został zagadnięty m.in. o to, czy "Lewy" to dla niego wzór do naśladowania. "Tak, z pewnością - szczególnie ze względu na jego długowieczność. Miał jak dotychczas świetną karierę, ma 36 lat i nadal jest jednym z najlepszych strzelców w La Lidze. To pokazuje jego poziom" - orzekł bez wahania futbolista, cytowany przez oficjalny serwis BVB.