Wielki powrót w Barcelonie, wszystko już jasne. Lewandowski i spółka na to czekali

FC Barcelona w bieżącym sezonie nie miała łatwo jeśli mowa o urazach, jakie dotknęły liczne grono jej zawodników. Z problemami zdrowotnymi zmagali się gracze z praktycznie każdej możliwej pozycji, a w końcówce lutego przyszły następne kiepskie wieści w tym kontekście.

Kontuzji doznał bowiem Frenkie de Jong, który może być niedostępny dla trenera Hansiego Flicka nawet przez miesiąc. W ramach swoistej futbolowej równowagi nadeszły jednak i (kolejne) pozytywy związane z Gavim.

Gavi wraca do pełnił sił. To wtedy może znów zagrać w meczu Barcelony

20 lutego Hiszpan wrócił do treningów z zespołem po wielu miesiącach przerwy związanej z uszkodzeniem kolana i konieczną w tym przypadku operacją. Zawodnik robi szybkie postępy i - wedle informacji M. Carmen Torres z dziennika "Marca" zostały już wyznaczona najprawdopodobniejsze daty jego powrotu na murawę.

Miałoby się to zdarzyć przed marcową przerwą reprezentacyjną, ale nie wcześniej, niż w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Tym samym należy spoglądać w tym przypadku przede wszystkim na dwa dni: 15 oraz 22 marca.

Pod obiema datami kryją się potyczki ligowe "Barcy" - pierwsza z Sevillą, a kolejna z Rayo Vallecano. Oczywiście nie ma co spodziewać się w żadnym przypadku pełnych 90 minut gry w wykonaniu Gaviego, natomiast już kilka minut "na rozruch" będzie tu szalenie cenne.

Oczywiście w wypadku, gdyby istniało zagrożenie nawrotu kontuzji, plan dotyczący 21-latka mógłby ulec jeszcze zmianie, natomiast ten zdaje się wręcz kipieć dobrą energią i podobno ćwiczy on w Ciutat Esportiva nawet w dni wolne. Flick i jego sztab musi wręcz nieco hamować zapał piłkarza.

FC Barcelona szykuje się do dwóch ważnych spotkań

Nim jednak dojdzie do planowanego powrotu Gaviego Barcelona zagra jeszcze dwa arcyważne mecze bez niego - 28 lutego zmierzy się w Primera Division z goniącym czołową trójkę ligi Villarrealem, z kolei 3 marca "Dumę Katalonii" czekać będzie rewanż w półfinale Pucharu Króla z Atletico Madryt. Pierwsze spotkanie z "Los Colchoneros" FCB przegrała 0:4, ale... nadzieja umiera ostatnia.

Gavi Maria Jose Segovia/DeFodi Images AFP

Gavi w towarzystwie Roberta Lewandowskiego AFP

Gavi AFP

