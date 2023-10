Wielki powrót Roberta Lewandowskiego. Czekaliśmy trzy tygodnie

Robert Lewandowski był nawet awizowany jako ten, który może wrócić do gry FC Barcelona właśnie na El Clasico. Okazało się jednak, że to nie takie proste, a kiedy Polak nie dokończył czwartkowego treningu, jasne stało się, że raczej nie zagra od początku i to nawet z zaciśniętymi zębami. I rzeczywiście, polski napastnik nie znalazł się w podstawowej jedenastce FC Barcelona na hit z Realem Madryt.