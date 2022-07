Wielki powrót Lewandowskiego! Nagranie już podbija sieć

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Stało się to, do czego Robert Lewandowski nie chciał dopuścić. Polak wrócił już do Monachium, by stawić się na treningu Bayernu. Potwierdza do wideo nagrane przez reportera "Bilda", które już obiega sieć.

Zdjęcie Robert Lewandowski wrócił już do Monachium, by stawić się na treningu Bayernu / Mieszko Piętka / AKPA