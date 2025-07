I właśnie w takiej atmosferze do kibiców docierają najnowsze wieści od Roberta Lewandowskiego. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłasza coś, na co fani czekali .

Po porażce z Finlandią (1:2) 52-latek pożegnał się z posadą selekcjonera, a sprawa z "Lewym" pozostaje w zawieszeniu. Można się spodziewać, że jej rozwiązanie będzie leżało w gestii i kompetencjach nowego szkoleniowca. Będzie miał czas maksymalnie do września, czyli do kolejnego zgrupowania "Biało-Czerwonych".

Wygląda jednak na to, że wraz z pierwszymi dniami lipca "Lewy" na dobre wraca na boisko . Sam to zresztą ogłasza, udostępniając nowe wideo z murawy. Polski piłkarz imponuje formą i nie ukrywa, że to systematyczność pomaga w utrzymaniu sprawności. "Rutyna nigdy nie zawodzi" - oświadcza.

Także piosenka, którą Lewandowski dołączył do nagrania, wydaje się nieprzypadkowa. To utwór "Man on a Mission" Oh The Larceny. W tekście zespół śpiewa o ambicji, człowieku z misją, ciężkiej pracy nawet mimo bólu, niepoddawaniu się i niemarnowaniu ani minuty.